Regions Cup: Kadra Lubelskiego Związku Piłki Nożnej najlepsza w Stalowej Woli!

Po dwóch dniach zmagań w Stalowej Woli wszystkie ekipy miały po trzy punkty. W najlepszej sytuacji byli jednak podopieczni Sebastiana Luterka, którzy wiedzieli, że nawet skromna wygrana da im awans bez względu na to, jakim wynikiem zakończy się drugie spotkanie pomiędzy: Podkarpackim ZPN, a Świętokrzyskim ZPN. A w nim gospodarze turnieju pokonali przeciwników 4:2.

Nasza drużyna prowadziła do przerwy 1:0 po bramce Jakuba Prylińskiego. W drugiej części zawodów ekipa z Małopolski doprowadziła jednak do wyrównania z rzutu karnego. W 65 minucie LZPN znowu cieszył się z gola, tym razem na listę strzelców wpisał się Łukasz Najda. I jak się później okazało to właśnie zawodnik Avii Świdnik przesądził o wygranej zespołu trenera Luterka i awansie do kolejnej fazy rozgrywek. Wiadomo na razie, że krajowy finał odbędzie się w dniach 6-10 lipca. Prawdopodobnie zostanie rozegrany w Gdańsku.

– Wiedzieliśmy, że wszystko tak naprawdę zależy od nas. Wystarczyło wygrać, żeby zająć pierwsze miejsce i chłopaki stanęli na wysokości zadania. A to na pewno nie były łatwe zawody. Każdy mecz przez te trzy dni toczony był w strasznym upale. Daliśmy jednak radę i cieszymy się ze zwycięstwa w turnieju – mówi Sebastian Luterek.

Lubelski ZPN – Małopolski ZPN 2:1 (1:0)

Bramki dla LZPN: Pryliński (40), Najda (65).

LZPN: Krawczyk – Michałów, Duda (90 Tomasiak), Futa, Pupeć (44 Misztal), Grzęda (77 Sałamacha), Fularski (70 Pęcak), Kosior, K. Wołoch, Najda, Pryliński (80 Panas).