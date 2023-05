Reprezentacja Polski kobiet U-17 rozbiła Szwecję, występ zawodniczek Górnika Łęczna

Niestety, była to dla podopiecznych Marcina Kasprowicza jedynie rywalizacja o honor. Wcześniej bowiem Biało-Czerwone uległy zarówno Anglii, jak i Francji. Szczególnie szkoda meczu z ta pierwszą ekipą, z którą Polki przegrały 1:2. Grały wówczas przez większość spotkania w przewadze liczebnej, a także zmarnowały rzut karny. Gdyby tamta rywalizacja zakończyła się chociażby remisem, to teraz świętowalibyśmy awans reprezentacji Polski do półfinału.

Tak się jednak nie stało, więc ostatni występ naszej kadry był pozbawiony większych emocji. Na szczęście przebieg zawodów dał kibicom mnóstwo radości, bo nasze zawodniczki rozbiły Szwecję aż 6:0. Polki kompletnie zdominowały swoje rywalki, a szczególnie zadowolona może być Zuzanna Grzywińska, która skompletowała hat-tricka. Oprócz niej gole zdobywały jeszcze Roksana Jagodzińska, Zuzanna Witek i Iga Witkowska.

Z czterech powołanych na ten turniej zawodniczek Górnika Łęczna w meczu ze Szwecją na murawę wybiegły tylko trzy. Zarówno Jagoda Cyraniak, jak i Inez Sikora czy Emilia Szymczak pojawiły się w pierwszej jedenastce. Sikora nie dotrwała do końca, bo w 71 min została zdjęta z murawy. Może być jednak zadowolona ze swojej postawy, bo indywidualnymi akcjami wprowadzała mnóstwo zamieszania w szeregi defensywne Szwedek. Z kolei Szymczak popisywała się świetnymi podaniami, po których kotłowało się pod bramką rywalek.

Polska – Szwecja 6:0 (2:0)

Bramki: Grzywińska (19, 55, 74), Jagodzińska (44), Witek (49), Witkowska (68)

Polska: Woźniak – Witkowska, Kiełczewska, Cyraniak, Sikora (71 Lewicz), Szymczak, Witek (87 Półrolniczak), Araśniewicz, Guzik (87 Kuprowska), Jagodzińska (77 Gutowska),Ggrzywińska.

Szwecja: Cavander – Holmberg, Wangerheim (60 Jensen), B. Andersson, Stojanovska (46 Svensson), Bjornberg (46 V. Andersson), Ihrfelt (70 Hultback), Larsson, Fredgren, Rolfson, Sjoblom (46 Schroder).

Żółte kartki: Sikora – Wangerheim, Stojanovska. Sędziowała; Bianchi (Włochy). Widzów: 100.

Francja – Anglia 1:1.

1.Francja 3 7 7-1

2.Anglia 3 7 6-3

3.Polska 3 3 7-5

4.Szwecja 3 0 1-12

Awans do półfinału: Francja i Anglia.