Uczelnia stworzyła swój park kieszonkowy. Pierwszy las Miywaki w mieście

Kawałek terenu za domem studenta numer 2 przy ulicy Sidorskiej uczelnia postanowiła zagospodarować w niespotykany sposób. Stworzyła tam bowiem ogród, który zaciekawia swoimi elementami. I nie chodzi tylko o ławki do siedzenia czy alejki do spacerowania. – Całość została zaprojektowana jako niewielki park kieszonkowy. Powstała z myślą o studentach kierunku architektura krajobrazu -mówi Patrycja Niemczuk, architekt krajobrazu, która prowadzi zajęcia na uczelni.

- Centrum założenia stanowi deszczowa rabata wykonana na gruncie o zwiększonej przepuszczalności z roślinnością odporną na czasowe zalewanie oraz okresowe susze- tłumaczy Niemczuk. Ale na miejscu jest też rabata aromatyczna z pachnącymi i leczniczymi ziołami. Poczuć można lawendę, szałwię czy rozmaryn. Wysiana została też łąka kwietna. Ale trzeba poczekać, aż rozkwitnie.

Można tu usłyszeć nawet szum wody z zainstalowanych stołów wodnych.

I jeszcze coś, czego w Białej Podlaskiej nie było, czyli las Miywaki. – To koncepcja japońskiego botanika, która polega na zalesianiu gatunkami rodzimymi. Rośliny zostały posadzone blisko siebie, po to, aby konkurowały o światło i stymulowały się nawzajem do szybszego wzrostu. Dzięki temu, już po 10 latach będzie to pełnowymiarowy las – zaznacza pani architekt. Metoda wprost z Japonii to odpowiedź na współczesne wyzwania związane z urbanizacją, zmianami klimatycznymi i utratą bioróżnorodności. W uczelnianym parku znalazła się też wiata z zielonym dachem oraz stoły pokazowe, które prezentują edukacyjne treści.

- Z niecierpliwością czekamy, aż ogród rozrośnie się do oczekiwanych rozmiarów- przyznaje Niemczuk. Akademia Bialska już teraz zachęca do wypoczynku, ale również do nauki w tym miejscu. Teren jest ogólnodostępny i mogą z niego skorzystać również mieszkańcy Białej Podlaskiej.

Realizacją zajęła się firma Ipak spod Międzyrzeca Podlaskiego.