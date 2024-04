Bogdanka Arka Chełm jedzie do Tomaszowa Mazowieckiego. Zakończą ćwierćfinał na dwóch meczach?

Hrubieszów na zdjęciach - wczoraj i dziś

Hrubieszów (aż do 1802 r. Rubieszów) to najdalej wysunięte na wschód miasto Polski i Unii Europejskiej. Zobaczmy, jak się zmieniało na przestrzeni wieków. Zapraszamy Was w sentymentalną podróż w czasie.