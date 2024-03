Bogdanka Arka Chełm w derbach pokonała PZL Leonardo Avię Świdnik

Partia otwarcia była bardzo wyrównana. Żadnej z ekip nie udało się wypracować większej zaliczki. W końcówce więcej zimnej krwi zachowali gospodarze. Najpierw punkt zdobył Patryk Szwaradzki, a seta zakończył Łukasz Łapszański i ekipa z Chełma wygrała 27:25.

Porażka na dzień dobry dodatkowo zmobilizowała żółto-niebieskich, którzy rozpoczęli drugą odsłonę od mocnego uderzenia. Szybko odskoczyli na 6:3, a później prowadzili już nawet 14:8.

Kolejne fragmenty zespół ze Świdnika przegrał jednak 1:5 i miał już w zapasie jedynie dwa „oczka” (15:13). Podopieczni Jakuba Guza szybko odzyskali jednak kontrolę i do końca, to oni dominowali. Ostatecznie doprowadzili do wyrównania po pewnym zwycięstwie do 17.

Ciekawie było w trzeciej części spotkania. Bogdanka Arka odskoczyła na 13:10, ale po chwili było już po 15. W końcówce wydawało się, że szala przechyla się na stronę ekipy ze Świdnika, która wyszła na prowadzenie 20:19. Goście długo się jednak nie cieszyli po kilka akcji później już było 22:20 dla gospodarzy. Chełmianie nie oddali już przewagi i pokonali rywali 25:22.

W czwartej partii podopieczni Bartłomieja Rebzdy poszli za ciosem. Tym razem systematycznie budowali przewagę, a sukces przypieczętowali wygraną 25:17.

Bogdanka Arka Chełm – PZL Leonardo Avia Świdnik 3:1 (27:25, 17:25, 25:22, 25:17)

Bogdanka Arka: Marcyniak (8), Rusin (17), Nowak (5), Szwaradzki (11), Gonciarz (1), Łapszyński (16), Sas (libero) oraz Cabaj (libero), Miszczuk, Baran (4), Kulik (3), Magnuszewski (1).

PZL Leonardo Avia: Łysikowski (4), Pigłowski (1), Obermeler (8), Wierzbicki (22), Połyński (8), Ptaszyński (13), Kuś (libero) oraz Czerwiński, Machowicz, Krawczyk (1).

MVP: Łukasz Łapszyński (Bogdanka Arka).