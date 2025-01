Będzie to mecz kolejki. Chełmianie jadą do piątej drużyny PLS 1. Ligi. BBTS ma na koncie 10 wygranych. W ostatniej kolejce zwyciężył przed własną publicznością BKS Visłę Proline Bydgoszcz 3:0. Partię otwarcia wygrał 25:12, dwie kolejne do 22.

MVP wybrany został Bartosz Pietruczuk, przyjmujący gospodarzy, który zdobył 10 punktów. Takim samym dorobkiem legitymuje się Kamil Dębski, kolejny przyjmujący. Dwa „oczka” mniej zapisał na koncie Szymon Romać.

Atakującego kibice w regionie kojarzą z występów w LUK Lublin. Wśród ważnych zawodników czwartkowego rywala chełmian trzeba także wymienić Bartłomieja i Mateusza Zawalskich. Po ostatniej serii gier aż trzech siatkarzy BBTS trafiło do siódemki 18. kolejki. W wyjściowym składzie znaleźli się Pietruczuk i rozgrywający Szymon Janus. Z kolei środkowy Bartłomiej Zawalski trafił na rezerwę.

Chełmianie jadą do Bielska-Białej z 17 wygranymi na koncie, są niepokonani. W poprzedniej serii gier ograli na wyjeździe Czarnych Radom (3:1). ChKS w 17 meczach zdobył 49 punktów. Nad drugim w klasyfikacji KPS Siedlce ma 11 punktów przewagi, a nad BBTS - aż 19.

Siatkarze lidera chcą podtrzymać zwycięską serię. Jak wypadnie stracie atakującego 18. kolejki Jędrzeja Gossa z Pietruczukiem i braćmi Zawalskimi, przekonamy się w czwartkowy wieczór.