CHKS Chełm wygrał turniej w Siedlcach. Czas działa na ich korzyść

Turniej był jednym z wydarzeń Pikniku Rodzinnego PSG KPS Siedlce. Oprócz siedlczan i ekipy z Chełma na boisku zaprezentowała się występująca również w Tauron 1. Lidze Lechia Tomaszów Mazowiecki oraz Necko Augustów. Ostatnia z drużyn to II-ligowiec tylko z nazwy. W tym zespole występują znani i dobrzy siatkarze, tacy jak Oleg Krikun, który nie tak dawno grał w chełmskim zespole, Łukasz Rudzewicz czy znany na Lubelszczyźnie Radosław Sterna.

Pierwszym przeciwnikiem CHKS Chełm była Lechia. Półfinałowe spotkanie zakończyło się wygraną podopiecznych Krzysztofa Andrzejewskiego 3:1. Z kolei w finale chełmianie zmierzyli się z rewelacyjnym II-ligowcem, który w pierwszym swoim meczu odprawił z kwitkiem gospodarzy PSG KPS (3:0).

Finał, jak przystało na decydujące rozstrzygnięcie w turnieju, był bardzo zacięty. Drużyny potrzebowały pięciu setów aby rozstrzygnąć spotkanie. Chełmianie dwukrotnie przegrywali i za każdym razem odrabiali straty. W decydującej piątej partii siatkarze trenera Andrzejewskiego wygrali 15:12.

- Był to turniej towarzyski, który przede wszystkim posłużył nam do sprawdzenia różnych ustawień. Cieszymy się, że udało się nam wygrać. Zawsze lepiej jest odnosić sukcesy niż schodzić z boiska pokonanym. Nasz wynik w turnieju jest lepszy niż nasza gra. Nie jesteśmy jeszcze regularni, brak nam powtarzalności. Nadal jesteśmy w ciężkim treningu, mamy ośmiu nowych zawodników. Potrzebujemy czasu na to aby zacząć funkcjonować jako zespół, zgrać się. Każdy kolejny mecz działa na naszą korzyść. Na pewno za tydzień, podczas turnieju w Świdniku, nasza gra będzie jeszcze lepsza - mówi szkoleniowiec CHKS Chełm Krzysztof Andrzejewski.

Półfinał:

CHKS Chełm - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:1 (25:22, 25:22, 15:25, 25:21)

CHKS: Gonciarz, Ziobrowski, Rakowski, Marcyniak, Rusin, Olszewski, Fijałek (libero) oraz Blankenau, Goss.

MVP spotkania: Bartosz Fijałek (CHKS).

Finał:

CHKS Chełm - Necko Augustów 3:2 (23:25, 25:20, 26:28, 25:16, 15:12)

CHKS: Blankenau, Goss, Łapszyński, Piotrowski, Swodczyk, Marcyniak, Janikowski (libero) oraz Rakowski, Olszewski.

MVP spotkania finałowego: Łukasz Łapszyński (CHKS).

MVP turnieju: Jędrzej Goss (CHKS).

W innym meczu półfinałowym: PSG KPS Siedlce - Necko Augustów 0:3 * mecz o 3. miejsce: PSG KPS Siedlce - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:0 (25:20, 25:19, 25:21).

Klasyfikacja końcowa turnieju w Siedlcach: 1. CHKS Chełm, 2. Necko Augustów, 3. PSG KPS Siedlce, 4. Lechia Tomaszów Mazowiecki.