Dzisiaj mecze ostatniej kolejki fazy zasadniczej siatkarskiej Tauron 1. Ligi

Obaj nasi przedstawiciele są już pewni udziału w fazie play-off. Chełmski beniaminek przystąpi do rywalizacji w ćwierćfinale z drugiej pozycji. Nie zmieni tego wynik meczu w Tomaszowie Mazowieckim.

Chełmianie jadą z zamiarem powiększenia dorobku. Jednym z możliwych scenariuszy jest też taki, że to Lechia może być pierwszym przeciwnikiem Bogdanki Arki w pierwszej rundzie play-off. Stanie się tak, kiedy tomaszowianie pokonają chełmian 3:0 lub 3:1. Jednocześnie swojego meczu nie może wygrać za trzy punkty REA BAS Białystok. Co najwyżej, dopuszczalne jest zwycięstwo na wyjeździe z AZS AGH Kraków za dwa punkty (3:2).

Świdniczanie z kolei zajmują obecnie piątą lokatę. Po ostatniej porażce 1:3 w derbach regionu z Bogdanką Arką „żółto-niebiescy” spadli z czwartej pozycji. Ich miejsce w tabeli zajęła BKS Proline Visła Bydgoszcz, która w spotkaniu wyjazdowym pokonała MKS Astrę Nowa Sól 3:1.

Już wiadomo, że to właśnie drużyna z Bydgoszczy będzie pierwszym rywalem PZL Leonardo Avii w play-off. Niewiadomą jest tylko to, która drużyna pierwsza będzie gospodarzem ćwierćfinału. Przywilej ten ma ekipa sklasyfikowana na wyższym miejscu po fazie zasadniczej czyli obecnie Visła. W pierwszej rundzie play-off drużyny grają do dwóch wygranych. Drugi mecz rozgrywany będzie na boisku niżej sklasyfikowanego, ewentualny trzeci - ekipy z wyższej pozycji.

Na kolejkę przed końcem Avia traci do Visły tylko punkt. Aby myśleć o przeskoczeniu w klasyfikacji bydgoszczan świdniczanie muszą wygrać u siebie z KGHM SPS Głogów i liczyć na potknięcie rywala. Ostatnim przeciwnikiem Visły jest spokojna utrzymania Olimpia Sulęcin. Teoretycznie bydgoszczanie, którzy są faworytem, nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa. Czy taki scenariusz będzie miał miejsce, przekonamy się w środowy wieczór, kiedy zakończą się oba mecze.

Pierwsza runda play-off rozpocznie się 6 kwietnia.