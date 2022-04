Polski Cukier Avia Świdnik – Chemeko-System Gwardia Wrocław 3:1. Druga wygrana i awans do półfinału!

Żółto-niebiescy nie byli faworytem ćwierćfinału z gwardzistami. Mimo to już w pierwszym starciu we Wrocławiu pokazali, że dobrze przygotowali się, pod względem taktycznym i sportowym, do potyczki z podopiecznymi trenera Krzysztofa Stelmacha. W niedzielę Avia wygrała 3:0. W meczu w Świdniku pozwoliła rywalom na urwanie tylko seta.

Po wygranej w stolicy Dolnego Śląska ekipa trenera Witolda Chwastyniaka była w komfortowej sytuacji. Mimo to w Świdniku nie popadano w hurra optymizm. – Nie wpadamy w euforię. Drugi mecz będzie jeszcze trudniejszy niż pierwszy. Musimy być maksymalnie skoncentrowani i zagrać swoją siatkówkę. Walczymy o drugie zwycięstwo – zapowiadał szkoleniowiec Avii.

Doświadczeni goście nie złożyli broni i chcieli odwrócić losy rywalizacji. Od początku Gwardia próbowała narzucić swój styl. W partii otwarcia wygrywała 8:4, 11:5. Szybko zareagował trener Chwastyniak biorąc przerwę w grze. Uwagi szkoleniowca uspokoiły sytuację i miejscowi zaczęli odrabiać straty. Dobrze w polu zagrywki prezentował się Kamil Kosiba (14:17). Losy seta rozstrzygnęły się w grze na przewagi (26:24 dla świdniczan).

Gospodarze byli górą w drugiej i czwartej partii zwyciężając odpowiednio do 19 i 21. Jedynie w trzeciej odsłonie wygrali wrocławianie (25:21). Polski Cukier Avia jako jedyna z drużyn z drugiej połówki tabeli czyli z miejsc 5-8 po sezonie zasadniczym awansowała do czołowej czwórki Tauron 1. Ligi. Żółto-niebiescy przystępowali do walki z szóstej pozycji. W trzech pozostałych ćwierćfinałach zwyciężali faworyci.

Polski Cukier Avia Świdnik – Chemeko-System Gwardia Wrocław 3:1 (26:24, 25:19, 21:25, 25:21)

Polski Cukier Avia: Walawender, Rećko, Kosiba, Urbanowicz, Toma, Obermeler, Guz (libero) oraz Kuś (libero), Durski, Kalinowski.

Chemeko-System Gwardia: Tichacek, Frąc, Woch, Zawalski, Grozer, Górski, Mihułka (libero) oraz Ferreira (1ibero), Matula, Sobański.

MVP: Jakub Urbanowicz (Polski Cukier Avia).

Pozostałe wyniki pierwszej fazy play off (ćwierćfinały): Legia Warszawa – BBTS Bielsko-Biała 2:3 (25:21, 18:25, 21:25, 25:19, 12:15). Pierwszy mecz: 3:0 dla BBTS. Awans: BBTS Bielsko-Biała * KRISPOL Września – MKS Będzin 2:3 (14:25, 25:22, 25:22, 16:25, 12:15). Pierwszy mecz: 3:0 dla Będzina. Awans: MKS Będzin * KPS Siedlce – BKS Visła Proline Bydgoszcz 1:3 (22:25, 25:15, 19:25, 15:25). Pierwszy mecz: 3:1 dla Visły. Awans: BKS Visła Proline Bydgoszcz.

21 kwietnia: pary drugiej rundy play-off (półfinały, do dwóch zwycięstw): BBTS Bielsko-Biała – BKS Visła Proline Bydgoszcz * MKS Będzin – Polski Cukier Avia Świdnik.

21 kwietnia: spotkanie o 5. miejsce (mecz i rewanż): Chemeko-System Gwardia Wrocław – KPS Siedlce * mecz o 7. miejsce (mecz i rewanż): KRISPOL Września – Legia Warszawa.