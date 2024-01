PZL Leonardo Avia chce znowu grać swoją siatkówkę, Bogdanka Arka liczy na rewanż

Drużyny z regionu nie miały za wiele czasu na odpoczynek. Po weekendowej serii gier przed Avią i Arką kolejne starcia o punkty.

Do Świdnika przyjeżdża 13. drużyna Tauron 1. Ligi. Olimpia rozegrała 18 spotkań, w których wywalczyła 19 punktów. Rywal świdniczan wygrał sześć razy: z Gwardią Wrocław, KGHM SPS Głogów, PSG KPS Siedlce, SMS PZPS Spała i BKS Visłą Proline Bydgoszcz, po 3:0 oraz MKST Astrą Nowa Sól 3:2. Celem ekipy z Sulęcina jest utrzymanie. Podopieczni trenera Konrada Copa doznali 12 porażek, w tym aż siedmiu na wyjazdach. W pierwszym spotkaniu w Sulęcinie świdniczanie wygrali w trzech setach: do 21, 18 i 15. Goście ostatnio mają za sobą serię trzech porażek: 2:3 z Gwardią Wrocław, 1:3 z Mickiewiczem Kluczbork i 0:3 z AZS AGH Kraków.

PZL Leonardo Avia w weekend zaliczyła wpadkę w Nowej Soli. Podopieczni Jakuba Guza przegrali 0:3 z miejscową Astrą. – To nie był nasz mecz. Mieliśmy za sobą 10,5 godzinną podróż. Długa jazda dała o sobie znać – mówi atakujący świdniczan Damian Wierzbicki.

– Jedynie w pierwszym secie nawiązaliśmy walkę. W dwóch kolejnych nie było już nas w grze – dodaje szkoleniowiec PZL Leonardo Avii.

Podopieczni trenera Guza są faworytem meczu z Olimpią. Żółto-niebiescy chcą się zrehabilitować za ostatnią przegraną. – Chcemy znowu grać swoją siatkówkę i wrócić do wygrywania – zapowiada opiekun Avii.

O kolejny komplet punktów powalczy w środowy wieczór Bogdanka Arka Chełm. Przeciwnikiem podopiecznych Bartłomieja Rebzdy będzie MKST Astra Nowa Sól. Rywale byli w trwającym sezonie pierwszym zespołem, który ograł rewelacyjnie spisującego się na początku rozgrywek chełmskiego beniaminka. Do meczu w Nowej Soli w czwartej kolejce pierwszej rundy chełmianie mieli na koncie trzy kolejne wygrane: po 3:0 z KGHM SPS Głogów, REA BAS Białystok i PSG KPS Siedlce, zostali zatrzymani przez Astrę - przegrali i to od razu 0:3.

Gospodarze liczą na rewanż i z takim nastawieniem podejdą do środowej potyczki. W ostatniej kolejce Bogdanka Arka rozegrała zacięte spotkanie w Siedlcach z PSG KPS. Mecz zakończył się po pięciu setach. Kolejkę wcześniej wygrali we własnej hali z REA BAS Białystok 3:0. Chełmianie liczą na wyprzedzenie w tabeli lokalnego rywala świdnickiej Avii. Ostatnio odrobili do żółto-niebieskich dwa punkty.