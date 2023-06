PZL Leonardo Avia Świdnik daje szansę młodzieży

Na pozycji libero występował będzie Mikołaj Kałkowski. 22-latek był zawodnikiem EKS Skry Bełchatów, z którą wywalczył mistrzostwo Polski juniorów. W sportowym życiorysie ma również występy w drugiej drużynie grającej w PlusLidze PGE Skry. Przez trzy ostatnie lata grał w Chrobrym Głogów, z którym awansował do Tauron 1. Ligi. Atutem nowego libero jest walka w obronie.

Z MKS Andrychów przychodzi Michał Krawczyk (rocznik 1999). Przyjmujący jest wychowankiem AZS Toruń. Grał w Łuczniczce Bydgoszcz U 21 oraz Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Z drugim z zespołów wywalczył mistrzostwo Polski juniorów. Już w grupie seniorskiej reprezentował barwy Karpat Krosno, SMS Niebylec, TKS Tychy. Dla przyjmującego gra w PZL Leonardo Avii będzie debiutem na I-ligowych boiskach.

- Dołączam do PZL Leonardo Avia Świdnik, klubu z aspiracjami, który co roku gra o czołowe lokaty. Będzie to mój pierwszy sezon w I lidze, mam nadzieję sporo się nauczyć i pomóc zespołowi w walce o najwyższe cele - mówi nowy przyjmujący „żółto-niebieskich”.

Również z występującego w II-ligowego MOS Wola Warszawa przyszedł grać do Świdnika 20-letni atakujący Aleksander Czerwiński. Jest zawodnikiem młodzieżowej reprezentacji Polski U 21, która w lipcu walczyć będzie w mistrzostwach świata. W życiorysie ma występy w zespole EKS Skra Bełchatów, następnie debiutował w pierwszej drużynie PGE Skra Bełchatów. Ostatni rok występował w MOS Warszawa, gdzie był jednym z liderów.

- Cieszę się, że będę mógł rozwijać się w świdnickim klubie. Wiem, że na meczach panuje zawsze świetna atmosfera, kibice są wspaniali. Zawsze gra się tam o najwyższe cele. Nie mogę się już doczekać występów - mówi nowy atakujący PZL Leonardo Avia.

- Olek to młody, perspektywiczny gracz o bardzo dobrych warunkach fizycznych. Cechuje go bardzo dobre wyszkolenie techniczne oraz duża kultura gry na siatce w ataku. To bardzo ambitny zawodnik, co przekłada się na bardzo wysoką jakość jego pracy na treningach. Myślę, że sztab szkoleniowy, a przede wszystkim świdniccy kibice będą mieli dużo radości z gry tego zawodnika - mówi Maciej Kołodziejczyk, asystent selekcjonera reprezentacji Polski siatkarzy do lat 21.