PZL Leonardo Avia Świdnik dzisiaj zagra w Tomaszowie Mazowieckim. Będzie okazja do rewanżu 

Każda z drużyn ma swój plan na czwartkowe spotkanie. Świdniczanie pojechali do Tomaszowa Mazowieckiego, aby poprawić swój dorobek.

W 27 meczach drużyna zgromadziła 56 punktów. Podopieczni Jakuba Guza wygrali 19 spotkań i zajmują czwartą lokatę w tabeli. Celem jest obrona tej pozycji. Jeśli tak się stanie Avia będzie w komfortowej sytuacji w fazie play-off. Wyższa lokata bowiem daje przywilej gry na swoim parkiecie w ewentualnym, trzecim meczu ćwierćfinału. Gdyby runda zasadnicza zakończyła się w tym momencie przeciwnikiem „żółto-niebieskich” byłaby BKS Visła Proline Bydgoszcz.

Lechia również walczy o miejsce w najlepszej ósemce. Gospodarze czwartkowego meczu mają na koncie 14 wygranych i 12 porażek. Taki dorobek dał im 44 punkty i ósmą lokatę, ostatnią gwarantującą występ w play-off. Ekipa z Tomaszowa Mazowieckiego rywalizuje o pozycję z MKST Astrą Nowa Sól i REA BAS Białystok. Lechici są w komfortowej sytuacji, rozegrali bowiem jedno spotkanie mniej niż rywale - 26 meczów.

Świdniczanie mają z Lechią rachunki do wyrównania. W pierwszej rundzie przegrali bowiem u siebie 1:3 (23:25, 25:20, 22:25, 18:25). Była to jedna z ośmiu porażek, której dotychczas doznali „żółto-niebiescy”. Przed podopiecznymi Jakuba Guza trudne zadanie. Lechia do końca będzie chciała utrzymać miejsce w ósemce.

Drużyna ostatnio nie miała zbyt wielu powodów do zadowolenia. Z siedmiu spotkań wygrała tylko dwa: z Gwardią Wrocław 3:0 i z AZS AGH Kraków 3:2. Po 2:3 Bartłomiej Neroj i spółka przegrali z Mickiewiczem Kluczbork i Olimpią Sulęcin. Z kolei 1:3 ulegli Astrze Nowa Sól i PSG KPS Siedlce, a 0:3 BKS Proline Viśle Bydgoszcz.

– W każdym spotkaniu walczymy o zwycięstwo, aby zająć jak najwyższe miejsce przed play-off. Własna hala jest naszym atutem i chcemy grać pierwsze i ewentualnie trzecie spotkanie na własnym obiekcie - zapowiada atakujący PZL Leonardo Avia Świdnik Damian Wierzbicki.