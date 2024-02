PZL Leonardo Avia Świdnik podpisała nową umowę ze swoim strategicznym sponsorem

Przedłużenie kontraktu pomiędzy PZL-Świdnik i Avią Świdnik to pisanie kolejnych kart tradycji sięgającej początku lat 50. XX wieku. Powstający wówczas zakład PZL-Świdnik i Fabryczny Klub Sportowy Avia nawiązały współpracę. Dla kibiców Avia zawsze kojarzyła się z PZL-em, a PZL z Avią.

Od 2023 roku drużyna siatkarzy występuje w rozgrywkach pod nazwą PZL LEONARDO Avia Świdnik. Po rocznej współpracy obie strony podpisały nową umowę, PZL-Świdnik nadal jest sponsorem tytularnym.

– Jestem bardzo zadowolony z faktu, że konsekwencją wzorowej współpracy w ubiegłym roku, jak również bardzo dobrych relacji biznesowych pomiędzy naszym klubem, a PZL-Świdnik jest decyzja Sponsora o kontynuacji wsparcia finansowego dla I zespołu piłki siatkowej MKS PZL Leonardo Avia Świdnik. Podpisanie nowej umowy traktujemy jako dowód uznania i zaufania ze strony tak rozpoznawalnego podmiotu. Uważam, że decyzja Zarządu PZL-Świdnik o zainwestowaniu środków finansowych w dalszy rozwój świdnickiej siatkówki jest wyrazem dalekowzrocznego postrzegania promocji sportu jako integratora społeczności lokalnej. Dla klubu i wszystkich sympatyków żółto-niebieskich to przede wszystkim nieocenione wsparcie w zakresie budowy potencjału siatkarskiego i poczucie stabilizacji tak bardzo ważne w realizacji przyjętej strategii – skomentował wiceprezes MKS Avia Świdnik, Radosław Szczerba.

– PZL-Świdnik zawsze był obecny w gospodarczym i społecznym życiu Świdnika, pomagając w realizacji wielu inicjatyw. Obecnie, będąc ważną częścią globalnej Grupy Leonardo, PZL-Świdnik uzyskuje nowe możliwości. Ostatni czas to również intensywny okres wsparcia Sił Zbrojnych RP, ponieważ Świdnik jest producentem nowych śmigłowców AW149 dla naszego wojska. Cieszę się, że zwiększamy zatrudnienie, rozwijamy pod względem ilościowym i jakościowym krajowy łańcuch dostaw, realizujemy wielomilionowe inwestycje, a to wszystko przyczynia się do rozwoju regionu lubelskiego i daje nam możliwość wspierania lokalnej społeczności.

– Sponsoring świdnickiej drużyny siatkarskiej jest ważny dla wielu naszych pracowników, którzy są zagorzałymi fanami klubu, ale też daje nam szerszą możliwość umocnienia potencjału drużyny jako sportowego ambasadora regionu i Polski – powiedział Jacek Libucha, prezes zarządu PZL-Świdnik.

Z faktu kontynuowania współpracy zadowolony jest także przedstawiciel właściciela klubu, Zastępca Burmistrza Miasta Świdnik – Marcin Dmowski. W Świdniku mają plany na przyszłość. Miasto i klub czekają wielkie wyzwania: budowa hali i budowa drużyny na PlusLigę.