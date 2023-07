PZL Leonardo Avia Świdnik rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu

Z kadry z poprzedniego sezonu zostało pięciu zawodników: rozgrywający Sebastian Matula, przyjmujący Mateusz Łysikowski, środkowi Rafał Obermeler i Konrad Machowicz oraz libero Tomasz Kuś. Świdnicki klub zdecydował się na znaczące roszady. Do największych zmian doszło na pozycji atakującego. Odeszli, po trzech sezonach spędzonych w PZL Leonardo Avia Mateusz Rećko i po roku gry Maciej Walczak. W ich miejsce przyszli doświadczony Damian Wierzbicki i 20-latek Aleksander Czerwiński. Za rozegranie odpowiedzialny będzie także Krzysztof Pigłowski. Siatkarz powrócił do „żółto-niebieskich” barw, ostatnio występował w KPS Siedlce. Najwięcej, aż trzech nowych graczy zobaczymy na przyjęciu. Z Chrobrego Głogów przybył Marcin Ociepski, z finalisty Tauron 1. Ligi MKS Będzin Maciej Ptaszyński. Natomiast z MKS Andrychów Avię zasilił Michał Krawczyk. Dwóch nowych zawodników występować będzie jako środkowi. To Hubert Piwowarczyk z MKS Będzin i Mariusz Połyński z VK Ostrava, z Czech. Wcześniej sześć sezonów spędził w Jastrzębskim Węglu. Umiejętności potrzebne do gry na pozycji libero doskonalił będzie w Świdniku 23-letni Mikołaj Kałkowski.

Od początku na swoje konto pracował będzie nowy opiekun świdnickiego zespołu Jakub Guz. Wychowanek Avii, już pod koniec minionych rozgrywek, spróbował swoich sił w nowej roli - po rozstaniu klubu z ówczesnym szkoleniowcem Witoldem Chwastyniakiem. Popularny „Guzik”, jako pierwszy trener, zakończył z drużyną przygodę na etapie ćwierćfinałów, przegrywając z późniejszym triumfatorem rozgrywek Exact Systems Norwid Częstochowa. - Naszym celem numer jeden będzie wejście do play-off, kolejnym - do czwórki. Postawiliśmy na trenera od nas. Obawy są przy każdym szkoleniowcu. Widzieliśmy, jak dwa lata asystenta, którym był Jakub Guz u boku trenera Chwastyniaka, pozwoliły naszemu wychowankowi zdobyć już pewne doświadczenie. Nadszedł odpowiedni czas aby powierzyć drużynę właśnie jemu - mówi Radosław Szczerba, wiceprezes zarządu ds. sportowych MKS Avia Świdnik.