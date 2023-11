PZL Leonardo Avia Świdnik z kolejną wygraną w Tauron 1. Lidze siatkarzy

Jadąc do Jaworzna żółto-niebiescy mieli za sobą dwie porażki z czołowymi ekipami ligi. Najpierw ulegli na wyjeździe spadkowiczowi z PlusLigi BBTS Bielsko-Biała 2:3, następnie nie sprostali jednemu z faworytów, MKS Będzin (1:3). Cel na wyprawę do Jaworzna był prosty: powrócić do wygrywania i zainkasować trzy punkty.

Beniaminek, który powrócił na zaplecze PlusLigi, nie zamierzał poddać się bez walki. Najbardziej zacięta byłą partia otwarcia, w której zwycięzca został wyłoniony dopiero po grze na przewagi (28:26 dla Avii). W dwóch kolejnych miejscowi ugrali nieco mniej punktów: 20 w drugim secie i 23 w trzecim. MVP wybrany został atakujący świdniczan Damian Wierzbicki.

Już w środę żółto-niebiescy powalczą o kolejne punkty w lidze, tym razem w Spale. Będzie to rozgrywane awansem spotkanie z SMS PZPS, w ramach 20. kolejki. Już na sobotę, 11 listopada, zaplanowany został kolejny mecz ligowy w Świdniku, z Visłą Bydgoszcz (godzina 17).

MCKiS Jaworzno - PZL Leonardo Avia Świdnik 0:3 (26:28, 20:25, 23:25)

Jaworzno: Strzeżek (17), Polok (6), Grzegolec (11), Sługocki (3), Pietras (5), Szczechowicz, Gepfert (libero) oraz Waszczuk (libero), Czerwiński (5), Horoszkiewicz, Wojtaszkiewicz i Gaweł (1).

Avia: Piwowarczyk (11), Łysikowski (9), Pigłowski (3), Wierzbicki (20), Połyński (2), Ptaszyński (11), Kuś (libero) oraz Kałkowski (libero), Czerwiński i Krawczyk.

MVP: Damian Wierzbicki (PZL Leonardo Avia).