PZL Leonardo Avia Świdnik zagra z Mickiewiczem Kluczbork

Kibice w Świdniku już odliczają godziny do pierwszego gwizdka. Przeciwnikiem „żółto-niebieskich” w hali Szkoły Podstawowej nr 7 będzie trzecia drużyna rozgrywek. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdy nie fakt, że gospodarze to obecnie wicelider tabeli. Drużyna prowadzona przez trenera Jakuba Guza ma za sobą serię czterech wygranych z rzędu. Świdniczanie ograli 3:0 MCKiS Jaworzno oraz po 3:1 SMS PZPS Spała, Visłę Proline Bydgoszcz i ostatnio Gwardię Wrocław. Tak dobra postawa wpłynęła na awans w tabeli. Po 11 meczach świdniczanie mają na koncie osiem zwycięstw i trzy porażki. Avia traci zaledwie punkt do prowadzącego w klasyfikacji MKS Będzin. Nad trzecim Mickiewiczem Kluczbork ma trzy punkty przewagi. Trzeba jednak podkreślić, że „żółto-niebiescy” rozegrali jedno spotkanie więcej. Sobotnia wygrana umocni podopiecznych Jakuba Guza w fotelu wicelidera.

Godzinę później do walki przystąpi beniaminek Tauron 1. Ligi Bogdanka Arka Chełm. Podopieczni trenera Bartłomieja Rebzdy zagrają z Gwardią Wrocław i zamierzają zrehabilitować się za porażkę w ostatniej kolejce z Visłą Proline Bydgoszcz (1:3).