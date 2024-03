Siatkarskie derby w Chełmie. Bogdanka Arka i PZL Leonardo Avia chcą wygrać

Kibice w Chełmie i Świdniku od kilku tygodni ostrzą sobie apetyty na derby regionu. Na boisku spotkają się druga i czwarta drużyna Tauron 1. Ligi.

Obie ekipy są już pewne uczestnictwa w fazie play-off. Niewiadomą pozostaje to, z którego miejsca zespoły przystąpią do rywalizacji. Spisujący się rewelacyjnie chełmski beniaminek zgromadził do tej pory 65 punktów, co daje obecnie drugą lokatę.

Do prowadzącego w klasyfikacji MKS Będzin chełmianie tracą aż dziewięć punktów. Tej różnicy nie da się już odrobić, można ją jedynie zmniejszyć. Można jednak, czego nie chcieliby fani Bogdanki Arki, przy serii porażek, utracić też tę pozycję.

– Aby utrzymać drugie miejsce w tabeli potrzebujemy jeszcze co najmniej jednego zwycięstwa - mówi szkoleniowiec Bogdanki Arki, Bartłomiej Rebza.

O punkty walczą także świdniczanie. W ostatniej kolejce wprawdzie stracili komplet „oczek” po wyjazdowej porażce z Lechią Tomaszów Mazowiecki, ale po tamtym wydarzeniu los uśmiechnął się do podopiecznych trenera Jakuba Guza. Z powodu występu w drużynie gospodarzy nieuprawnionego zawodnika świdniczanie otrzymali walkowera.

Tym samym do dorobku „żółto-niebieskich” dopisane zostały trzy punkty. Drużyna powróciła na czwarte miejsce w tabeli spychając na piątą pozycję BKS Proline Visłę Bydgoszcz. To między tymi drużynami, a także BBTS Bielsko-Biała i Arką Chełm toczyć się będzie walka o zajęcie jak najlepszej lokaty przed fazą play-off. W najgorszym przypadku Tomasz Kuś i spółka mogą zakończyć sezon zasadniczy na piątym, a w najlepszym - nawet na drugim miejscu w tabeli.

– Nie oglądamy się na to, na której pozycji kończymy fazę zasadniczą. Jedziemy do Chełma walczyć o zwycięstwo – zapowiada trener Avii Jakub Guz. – Mecze w naszej hali są bardzo ważne. Nie zamierzmy kończyć sezonu zasadniczego porażką przed własnymi kibicami. Nie kalkulujemy, do końca walczymy o zwycięstwo. Chcemy zrewanżować się Avii za przegraną w Świdniku 2:3 – mówi trener Bogdanki Arki.