Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik nie chcą kończyć sezonu, dzisiaj decydujący mecz z Visłą

Brawa dla tej pani. Znalazła portfel wypchany banknotami i oddała

Karty płatnicze, dokumenty, ale też spora gotówka w polskiej i obcej walucie - to wszystko było w portfelu, który leżał na jednej z ulic w Rykach. Przechodząca tamtędy kobieta go znalazła i zachowała się wzorowo. Zaniosła to do komendy.