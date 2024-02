Tauron 1. Liga. PZL Leonardo Avia Świdnik jedzie do Bydgoszczy, a Bogdanka Arka Chełm zagra w Jaworznie

Świdniczanie wybiegną na boisko w środę o godzinie 17, chełmianie półtorej godziny później. Nasi przedstawiciele przystąpią do rywalizacji w różnych nastrojach. „Żółto-niebiescy” w ostatni weekend gościli u siebie beniaminka z Jaworzna, którego ograli w trzech setach. W dwóch pierwszych świdniczanie pozwolili rywalowi na ugranie 22 punktów. Z kolei w ostatnim rozmiary wygranej były już bardziej przekonujące - Tomasz Kuś i spółka zwyciężyli do 14. Po wygranej Avia nadal zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Do trzeciego w klasyfikacji BBTS Bielsko-Biała traci zaledwie punkt.

Rozgrywki w Tauron 1. Lidze powoli wchodzą w decydującą fazę. Zespoły toczą walkę o rozstawienie przed fazą play-off. Do zakończenia rundy rewanżowej zostało siedem kolejek. Gdyby dziś zakończyła się faza zasadnicza, przeciwnikiem świdniczan w ćwierćfinale play-off byłaby BKS Visła Proline Bydgoszcz. Niewykluczone, że taki scenariusz już niedługo znajdzie odzwierciedlenie w ligowej rzeczywistości. Najpierw jednak „żółto-niebiescy” muszą rozegrać spotkanie rewanżowe z zespołem z Bydgoszczy. W pierwszej rundzie podopieczni Jakuba Guza pokonali bydgoszczan 3:1. Emocji nie brakowało, pierwsza i czwarta partia zakończyła się wygraną Avii na przewagi (26:24). W dwóch pozostałych świdniczanie przegrali do 15 i zwyciężyli do 17. Avia ma o co walczyć. Po weekendowej serii spotkań świdniczanie mają trzy punkty przewagi nad Visłą Proline. Wygrana 3:0 lub 3:1 pozwoli powiększyć ten dorobek do sześciu „oczek”.

O utrzymanie drugiego miejsce powalczy wicelider Bogdanka Arka Chełm. Podopieczni Bartłomieja Rebzdy mają za sobą starcie z liderem MKS Będzin. Po zaciętym i emocjonującym spotkaniu przegrali 2:3. Taki wynik sprawił, że rywal powiększył przewagę nad Arką o kolejny punkt i teraz wynosi ona dwa „oczka”. Zarówno MKS, jak i chełmianie, powinni w środę powiększyć dorobek. Chełmski beniaminek zmierzy się na wyjeździe z innym ligowym debiutantem MCKIS Jaworzno. Z kolei ekipa z Będzina podejmie przedostatni w tabeli KGHM SPS Głogów.