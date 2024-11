Z piekła do nieba. PZL Leonardo Avia Świdnik odwróciła losy meczu z Mickiewiczem Kluczbork

W pierwszym secie po wyrównanym początku inicjatywę przejęli gości, którzy wygrali 25:20. W kolejnej partii ekipa Kluczborka grała jeszcze pewniej, głównie dzięki świetnej zagrywce. Efekt? Wygrana gości 25:16 i bardzo zafrasowane miny na świdnickich trybunach.

W trzecim secie kibice zobaczyli zupełnie odmieniony zespół PZL Leonardo Avii. Gospodarze byli pod ścianą, ale presja zadziałała na nich pozytywnie. Prym na parkiecie wiódł Tomasz Kryński i to głównie dzięki niemu po bardzo emocjonującej walce w końcówce podopieczni trenera Jakuba Guza wygrali 25:22 i dali jasny sygnał, że będą walczyć dalej.

Czwarta odsłona była bardzo zacięta niemal od samego początku. Oba zespoły grały w zasadzie punkt za punkt, a świdniczanie utrzymali nerwy na wodzy i dzięki wygranej 25:22 doprowadzili do tie-breaka. A w nim napędzeni gospodarze nie zwolnili tempa i szybko wyszli na wysokie prowadzenie 8:3. Gościom udało się co prawda w pewnym momencie zniwelować straty do trzech „oczek”, ale ostatecznie piąty set padł łupem świdniczan, którzy wygrali 15:10.

MVP spotkania został Maciej Ptaszyński. - Bardzo cieszy wygrana, co prawda za dwa punkty, ale w pierwszych dwóch setach nasi rywale zagrali pod swoje dyktando, a my nie mieliśmy nic do powiedzenia. W trzeciej partii postawiliśmy wszystko na jedną kartę, a kibice ruszyli do ataku razem z nami. W efekcie wygraliśmy kolejne dwa sety, a w tiebreaku dopięliśmy swego - powiedział po meczu w rozmowie z klubowymi mediami Ptaszyński.

PZL LEONARDO Avia Świdnik – KKS Mickiewicz Kluczbork 3:2 (20:25, 16:25, 25:22, 25:22, 15:10)

Avia: Łysikowski (6), Pigłowski (1), Ociepski (7), Obermeler (7), Kryński (16), Połyński (13), Kuś (libero) oraz Piwowarczyk (1), Krawczyk (6), Czerwiński (1), Ptaszyński (17), Kapuściński.

Mickiewicz: Mucha (7), Górski (17), Olczyk (11), Pasiński (20), Magnuszewski (4), Linda (16), Jaskuła (libero) oraz Kozłowski (1), Janus (2), Mielczarek.