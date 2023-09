Znamy zwycięzców Bogdanka Beach Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

Zwycięski duet, który na początku sierpnia okazał się najlepszy w rundzie eliminacyjnej w Janowie Lubelskim nie miał sobie równych także podczas finału rozegranego na boiskach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na „Poczekajce”. W decydującym o sukcesie meczu Gołofit i Szust pokonali zwycięzców międzyrzeckiej rundy eliminacyjnej – Paulinę Kłuś i Szczepana Gębczyka z Lublina 2:0 (15:11, 15:12). - Jesteśmy szczęśliwi i bardzo zadowoleni z naszej gry, na boisku wychodziło nam wszystko i są tego efekty. Po wygraniu zawodów w Janowie zrobiliśmy sobie trochę przerwy, ostrzej trenowaliśmy przez ostatni tydzień, ale ogólnie do rywalizacji podeszliśmy na dużej świeżości - powiedział Szust.

Triumfatorzy zawodów w Lublinie wygrali wszystkie pięć meczów. - Zdecydowanie czuć było, że jest to finał. Pary były mocne, z większością z nich mieliśmy okazję rozgrywać sparingi więc wiedzieliśmy, na co kogo stać i byliśmy pewni, że będą to dobre zawody. My graliśmy dla przyjemności i zabawy, bez żadnej presji i oczekiwań względem siebie. To chyba był klucz do sukcesu - powiedziała Gołofit. - Jako sportowcy zawsze czujemy niedosyt po przegranych, jest więc lekkie uczucie niedosytu. Mimo wszystko jesteśmy jednak zadowoleni ze swojego rezultatu, bo wiele przeszliśmy na tym turnieju pod względem zdrowotnym i mentalnym - podsumowała Paulina Kłuś.

Na starcie rywalizacji na Poczekajce stanęło 14 mikstów, które prawo gry w finałowych zawodach zapewniły sobie podczas eliminacji w Świdniku, Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Lubelskim i Chełmie.

Na najniższym stopniu podium finału stanęli Aleksandra Romaniuk i Maciej Kuliński z Lublina, którzy w meczu o 3. miejsce pokonali Gabrielę Grytę i Bartka Mazura z Białej Podlaskiej 2:0 (15:9, 15:13).

Trzy najlepsze pary otrzymały nagrody pieniężne: 2 tys. złotych za pierwsze, 1500 zł za drugie i 1000 zł za trzecie miejsce. Były też upominki rzeczowe, a dla wszystkich uczestników finału organizatorzy przygotowali bilety na międzynarodowy turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. 14 i 15 października w hali Globus zagrają Bogdanka LUK Lublin, Jastrzębski Węgiel, Asseco Resovia Rzeszów i włoski zespół Saturnia Aci Castello. - Główną rolą fundacji im. Tomasza Wójtowicza jest przede wszystkim pielęgnowanie dorobku naszego mistrza. Był on fantastycznym wzorem do naśladowania. Jako osoby propagujące siatkówkę chcemy, by jego dzieło było kontynuowane. Taką obietnicę złożyliśmy panu Tomaszowi i będziemy ją wypełniać dopóki starczy nam sił - deklaruje Paweł Markiewicz, prezes Fundacji im. Tomasza Wójtowicza.