Asseco Resovia Rzeszów – LUK Lublin 3:1. Postawili się liderowi, ale wracają bez punktów

Podopieczni trenera Dariusza Daszkiewicza walczą o historyczny awans do najlepszej ósemki i występ w play-off. Dlatego goście, nie będąc faworytem potyczki z prowadzącą w tabeli ekipą z Rzeszowa, od początku zdecydowali się na otwartą grę. Próbowali mocnego serwisu, kombinacyjnych ataków. Wojciech Włodarczyk zapunktował na 2:2, chwilę później było 5:5. Wraz z upływem czasu to goście zaczęli zyskiwać przewagę. Po bloku Jana Nowakowskiego na Jakubie Kochanowskim LUK wygrywał 19:14 i o czas poprosił szkoleniowiec Asseco Resovii Włoch Giampaolo Medei. W końcówce gospodarze, za sprawą zagrywki Macieja Muzaja zbliżyli się na jeden punkt (21:22). Partia otwarcia zakończyła się wygraną lublinian 25:22.

Bardzo ważna dla losów spotkania była druga odsłona. W niej to lublinianie zaczęli przejmować inicjatywę. Po ataku i zagrywce Wojciecha Włodarczyka LUK prowadził 14:12. Chwilę później, po autowym ataku Torey’a DeFalco było już 18:14 dla gości. W pewnym momencie w polu zagrywki Resovii pojawił się Jakub Bucki i zaczęły się kłopoty przyjezdnych. Prowadzenie stopniało (19:19). W końcówce lublinianie nie wykorzystali swoich szans na wygranie seta i ostatecznie ulegli na przewagi 27:29.

Dwa kolejne sety należały już do gospodarzy, którzy w końcu złapali swój rytm i kontrolowali grę zwyciężając kolejno do 18 i 17. Po porażce w Rzeszowie lublinianie do ósmego miejsca w tabeli, gwarantującego występ w play-off, tracą już sześć punktów.

Asseco Resovia Rzeszów – LUK Lublin 3:1 (22:25, 29:27, 25:18, 25:17)

Resovia: Muzaj (24), Kozamernik (8), Kochanowski (11), Drzyzga (3), Cebulj (10), DeFalco (19), Zatorski (libero) oraz Kędzierski, Bucki (1) i Borges.

LUK: Nowakowski (4), Komenda (1), Malinowski (18), Szerszeń (11), Jendryk (6), Włodarczyk (15), Watten (libero) oraz Gregorowicz (libero), Jóźwik, Tavares, Wachnik (1), Romać i Stajer.

MVP: Torey DeFalco (Resovia).