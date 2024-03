Bogdanka LUK Lublin bez problemów wygrała w Częstochowie

Podopieczni Massimo Bottiego szybko zbudowali solidną zaliczkę – 10:7. Kilka chwil później na tablicy wyników pojawił się jednak remis po 11 i wydawało się, że kibiców czeka zacięty, pierwszy set.

Ekipa z Lublina miała jednak swoje plany. W kolejnych fragmentach wyraźnie odskoczyła rywalom (20:15), a ostatecznie wygrała partię otwarcia do 19.

Druga odsłona od początku do końca przebiegała pod dyktando Bogdanki LUK. Przyjezdni zdobyli pierwsze trzy punkty, później prowadzili 10:4 i 17:8. Ostatecznie gospodarze zdołali zapisać na swoim koncie tylko 16 punktów.

Najwięcej emocji dostarczyło trzecie rozdanie. Exact Systems Hemarpol co prawda szybko przegrywał aż 2:6, ale się nie poddawał i próbował odrabiać straty. Co więcej, miejscowi wyszli nawet na prowadzenie 17:16. Nie potrafili go jednak utrzymać w kluczowych fragmentach meczu. Lublinianie przejęli inicjatywę i końcówkę wygrali 9:4, a seta 25:21.

Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Bogdanka LUK Lublin 0:3 (19:25, 16:25, 21:25)

Hemarpol: Keturakis (3), Schmidt (4), Kogut (3), Janus (5), Sobański (1), Dulski (7), Jaskuła (libero) oraz Jenness (libero), Kowalski, Boguerra (6), Borkowski (11), Espeland (5).

Bogdanka LUK: Nowakowski (7), Komenda (2), Kania (6), Wachnik (9), Brand (10), Schulz (13), Hoss (libero) oraz Ferreira (2), Malinowski, Kędzierski.