Bogdanka LUK Lublin kontra PSG Stal Nysa, czyli walki o play-offy ciąg dalszy

Lublinianie przystąpią do rywalizacji podbudowani zwycięstwem nad wicemistrzem Polski i klubowym mistrzem Europy Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Po bardzo dobrym meczu Marcin Komenda i spółka rozbili Aleksandra Śliwkę i kolegów w trzech setach: 25:16, 25:21 i 25:21. Statuetkę MVP otrzymał atakujący lubelskiego zespołu Mateusz Malinowski. Siatkarz zdobył 20 punktów. Dobra postawa przeciwko ZAKSIE sprawiła, że zawodnik trafił na rezerwę drużyny 25. kolejki. W pierwszym składzie znalazł się za to jego klubowy kolega libero Thales Hoss.

Zdobyte w niedzielę trzy punkty pozwoliły podopiecznym Massimo Bottiego utrzymać szóstą pozycję w tabeli. Do piątego Trefla Gdańsk, który w weekend pokonał we własnej hali mistrza kraju Jastrzębski Węgiel 3:2, traci punkt, zaś do czwartej Asseco Resovii Rzeszów - pięć. Lublinianie nadal nie mogą być pewni historycznego udziału w fazie play-off.

Szansę na występ w najlepszej ósemce PlusLigi mają także środowi przeciwnicy lublinian. PSG Stal Nysa w ostatniej kolejce gościł w Lubinie, gdzie mierzyła się z KGHM Cuprum. Podopieczni Daniela Plińskiego zaprezentowali się z dobrej strony i wrócili do domu z dwoma punktami po zwycięstwie 3:2.

Po wygranej w pierwszym secie 25:19, w dwóch kolejnych musieli uznać wyższość gospodarzy: 17:25, 18:25. W ważnej czwartej odsłonie Stal zwyciężyła 25:23. Tie-break zakończył się pewną wygraną drużyny z Nysy (15:6). Na koncie przeciwnika Bogdanki LUK jest obecnie 37 punktów. Zespół zajmuje dziewiąte miejsce. Do sklasyfikowanego na ósmej pozycji Indykpol AZS Olsztyn traci zaledwie punkt.

Mecz w Nysie będzie okazją do spotkania starych znajomych. W Stali występują siatkarze, którzy znani są z występów w drużynach z Lubelszczyzny. To dwaj przyjmujący: Wojciech Włodarczyk i Kamil Kosiba. Obaj zasilili klub z Nysy przed obecnym sezonem. Włodarczyk ostatnie dwa lata spędził w Bogdance LUK Lublin. Z kolei Kosiba bronił barw świdnickiej Avii.

W pierwszym spotkaniu w Lublinie górą byli siatkarze Bogdanki LUK, którzy wygrali 3:1.