Bogdanka LUK Lublin ograła wicelidera PlusLigi i finalistę Challenge Cup

Do Lublina zawitał wicelider rozgrywek PlusLigi. Drużyna prowadzona przez Piotra Grabana miała na koncie 50 punktów, 17 zwycięstw i tylko trzy porażki.

Ostatni raz warszawianie przegrali w lidze 13 stycznia z Asseco Resovią Rzeszów (1:3), wcześniej 2 stycznia z Indykpolem AZS Olsztyn (0:3). Trzeciej porażki doznali w listopadzie z PGE GiEK Skrą Bełchatów, której ulegli 1:3.

Bogdanka LUK mierzyła się ze świeżo upieczonym finalistą CEV Challenge Cup. W środę Projekt Warszawa po raz drugi okazał się lepszy od fińskiego zespołu Akaa Volley i wywalczył awans do wielkiego finału. Warszawianie wygrali 3:1. W pierwszym spotkaniu zwyciężyli w trzech setach. W finale spotkają się z włoskim zespołem Vero Volley Monza. Pierwszy mecz rozegrany zostanie 22 lutego w Warszawie, rewanż 28 lutego, we Włoszech.

Lublinianie nie przestraszyli się bardziej utytułowanego rywala i podjęli z nim walkę od pierwszej do ostatniej minuty. Marcin Komenda i spółka mieli żywo w pamięci ostatni mecz ligowy w Gdańsku. W środę podopieczni Massimo Bottiego mierzyli się z miejscowym Treflem. Bogdanka LUK prowadziła w setach już 2:0, by ostatecznie przegrać 2:3. Szkoda było straconych dwóch punktów w sytuacji kiedy można było wrócić do domu z trzema „oczkami”.

W niedzielne popołudnie sytuacja mogła się powtórzyć, gospodarze ponownie wygrywali w setach 2:0. Przegrali trzeciego 20:25. Na szczęście, w czwartej odsłonie znowu wyszli zwycięsko (25:22), a w meczu 3:1.

Bogdanka LUK Lublin – Projekt Warszawa 3:1 (25:19, 25:22, 20:25, 25:22)

Bogdanka LUK: Nowakowski (8), Komenda (4), Kania (9), Ferreira (14), Brand (8), Schulz (21), Thales (libero) oraz Krysiak, Malinowski i Wachnik.

Projekt: Stępień (4), Tillie (4), Wrona (7), Bołądź (21), Semeniuk (11), Szalpuk (17), Wojtaszek (libero) oraz Kowalczyk, Grobelny (6), Gruszczyński (libero) i Borkowski.

MVP: Marcin Komenda (Bogdanka LUK Lublin).