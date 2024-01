Bogdanka LUK Lublin szybko załatwiła sprawę w meczu ze Skrą [zdjęcia]

Kontrakt z włoskim szkoleniowcem został przedłużony do końca sezonu 2024/2025.

– To zawsze duża satysfakcja dla klubu, kiedy może przedstawić PlusLidze osobę, która wzbogaca pejzaż rozgrywek. Głęboko wierzę, że nam się udało, zapraszając do współpracy trenera Massimo Bottiego. Już same wyniki drużyny dowodzą postępu, jaki dokonał się za jego przyczyną. Mając jednak okazję podglądać etos pracy trenera Bottiego, zyskujemy pewność, że to wybitny specjalista, który czyni siatkarzy lepszymi. Wiele dla nas znaczy, że Jego wizja pracy inspiruje nie tylko drużynę, ale także całą społeczność klubu. Jesteśmy wdzięczni, że Trener Massimo Botti zostaje z nami na kolejny sezon – powiedział Krzysztof Skubiszewski, Prezes Bogdanki LUK.

Pod wodzą Bottiego przed meczem ze Skrą lublinianie mogli pochwalić się bilansem 11 meczów wygranych i siedmiu porażek oraz pierwszym w historii awansem do ćwierćfinału Pucharu Polski. W sobotę ekipa z Lublina mogła poprawić ten dorobek starciem ze Skrą Bełchatów. I bardzo szybko wzięła się do pracy wychodząc na prowadzenie 7:4, a następnie 11:5. Rywale w pierwszym secie byli tłem dla gospodarzy, bo w pewnym momencie na tablicy wyników widniał wynik 17:9. I choć ekipa z Bełchatowa w końcówce nieco odrobiła straty to pierwszy set Bogdanka LUK wygrał 25:17.

Drugi set był już zdecydowanie bardziej emocjonujący. Początkowo na prowadzeniu była Skra, ale miejscowi zdołali doprowadzić do remisu 10:10. Kolejne fragmenty to wyrównana gra. Lublinianie w pewnym momencie prowadzili 21:19, ale za moment goście odrobili straty. W końcówce doszło do gry na przewagi, którą na swoją korzyść przechyliła ekipa trenera Bottiego.

Trzeci set okazał się ostatnim w sobotniej rywalizacji. Gospodarze od samego początku kontrolowali jego przebieg i powiększali swoją przewagę. W efekcie Bogdanka LUK zwyciężył 25:19, a całe spotkanie 3:0 sprawiając świetny prezent swojemu trenerowi z okazji przedłużenia kontraktu.

Bogdanka LUK Lublin – PGE Skra Bełchatów 3:0 (25:17, 27:25, 25:19)

Bogdanka LUK: Schulz, Nowakowski, Brand, Komenda, Kania, Ferreira, Thales oraz Krysiak, Malinowski, Zając

Skra: Kupka, Lemański, Aciobanitei, Łomacz, Poręba, Lipiński, Diez (libero) oraz Petkow, W. Nowak, Derouillon, Rybicki, Marek.

MVP: Damian Schulz.