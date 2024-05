Bogdanka LUK Lublin wymieni ponad połowę zespołu

Z lubelskim klubem pożegnali się Tobias Brand, Alexandre Ferreira, Damian Schulz, Marcin Kania, Damian Hudzik, Jakub Nowosielski, Maciej Krysiak i Maksym Kędzierski.

Tobias Brand, niemiecki przyjmujący wystąpił w 34 meczach, w których zdobył 408 punktów, w tym 342 atakiem, 38 blokiem oraz 28 zagrywką. Dwukrotnie wyróżniano go statuetką MVP. Zawodnik jest w kręgu zainteresowań brązowego medalisty minionego sezonu Projektu Warszawa.

Z lubelskiego klubu odchodzi najlepiej punktujący gracz Alexandre Ferreira. W sezonie 2023/2024 zdobył 411 punktów. Trzykrotnie został nagrodzony statuetką MVP. W 32 meczach zagrał 50 asów serwisowych.

Kibice nie zobaczą też atakującego Damiana Schulza. Siatkarz wystąpił w 34 spotkaniach, zdobył 347 punktów, w tym 289 atakiem, 30 blokiem i 28 zagrywką. Atakował ze skutecznością 48,49 procenta. Sześć razy otrzymał statuetką dla najlepszego zawodnika meczu. - Damian Schulz to siatkarz, który wciąż ma wszystko, by wzbogacać dowolny klub PlusLigi - rekomenduje zawodnika Krzysztof Skubiszewski, prezes Bogdanki LUK Lublin.

Środkowy Marcin Kania był podstawowym graczem na swojej pozycji, zagrał w 34 meczach. Zdobył 223 punkty, atakował ze skutecznością 61 procent. Na środku bloku nie zagra też Damian Hudzik, który trafił do lubelskiego zespołu przed dwoma laty. W minionym sezonie wystąpił w 17 meczach, zdobywając 51 punktów: 37 atakiem, 13 blokiem i jeden zagrywką.

W kadrze Bogdanki LUK nie zobaczymy już rozgrywającego Jakuba Nowosielskiego. Siatkarz zagrał w 15 spotkaniach, będąc zmiennikiem kapitana Marcina Komendy. Nowosielski znalazł się w kręgu zainteresowań wicemistrza Polski Aluron CMC Warty Zawiercie.

Przyjmujący Maciej Krysiak też rozstaje się z klubem. W 28 meczach zdobył 40 punktów, w tym 30 atakiem, pięć blokiem i pięć zagrywką. Odchodzi także Maksym Kędzierski, młodzieżowy reprezentant kraju. Libero 12 razy pojawił się na parkiecie.

Na przyszły sezon w Bogdance LUK Lublin zostają trener Massimo Botti, rozgrywający Marcin Komenda, libero Thales Hoss, środkowi Jan Nowakowski i Maciej Zając, przyjmujący Jakub Wachnik i atakujący Mateusz Malinowski.

W gronie nowych zawodników najbardziej rozpoznawalnym jest przyjmujący reprezentacji Polski, mistrz Włoch Wilfredo Leon. Choć lubelski klub nie potwierdził jeszcze tego to Kubańczyk z polskim obywatelstwem kojarzony jest już z piątym zespołem PlusLigi. Przeprowadzkę do Bogdanki, po wywalczeniu mistrzostwa Itali z Sir Susa Vim Perugia, zapowiedział prezes klubu Gino Sirci podczas rozmowy w TVP Sport. Sternik mówił następcy Leona w Perugii Yukim Ishikawie. W sprawie Leona stwierdził: życzę mu dużo satysfakcji z gry. A wy w Polsce... macie kolejny mocny zespół w lidze, Lublin! Powiększacie swoją panoramę znakomitych rywali. To bardzo interesujące dla europejskiej siatkówki - mówił.

Wśród nowych zawodników Bogdanki LUK wymieniani są także dwaj środkowi: Bułgar Aleks Grozdanow i Kanadyjczyk Fynnian McCarthy, jak też Holender przyjmujący Bennie Tuinstra z Ziraatu Ankara oraz siatkarze Trefla Gdańsk: przyjmujący Mikołaj Sawicki i atakujący Kewin Sasak.