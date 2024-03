Bogdanka LUK Lublin zagra na wyjeździe z Exact Systems Hemarpol Częstochowa

Mecz lublinian zakończy rozgrywaną od czwartku 28. serię. Marcin Komenda i spółka pojadą do beniaminka PlusLigi podbudowaniu wywalczeniem przepustki do występu w play-off. Dokonali tego w ostatniej kolejce w meczu z Indykpolem AZS Olsztyn. Podopieczni Massimo Bottiego wygrali 3:2, mimo że po dwóch partiach i bardzo słabej grze przegrywali już 0:2. W trzecim secie gospodarze „podnieśli się z kolan” i wygrali trzy kolejne odsłony: 25:23, 25:14, 16:14. Statuetkę MVP odebrał przyjmujący gospodarzy Jakub Wachnik. Należy podkreślić, że to historyczny awans siatkarzy Bogdanki LUK Lublin do najlepszej ósemki w Polsce.

Lublinianie będą znać wyniki pozostałych spotkań 28. kolejki, w tym Asseco Resovii Rzeszów i Trefla Gdańsk. To pomiędzy tymi drużynami do końca fazy zasadniczej czyli do 30. kolejki toczyć się będzie walka o zajęcie wyższej lokaty przed fazą play-off. W grę wchodzi nawet czwarte miejsce. Obecnie Bogdanka jest piąta w tabeli. Przed weekendową serią traciła do rzeszowian trzy punkty, a nad Trefem miała jedno „oczko” przewagi.