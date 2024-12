Bogdanka LUK Lublin zrobiła pierwszy krok do ósemki Challenge Cup

0 A A

W 1/8 CEV Volleyball Challenge Bogdanka LUK Lublin pokonała Tourcoing Lille Metropolie 3:1. MVP wybrany został libero gospodarzy Thales Hoss. Do awansu do najlepszej ósemki lublinianom brakuje dwóch wygranych setów. Mecz rewanżowy zostanie rozegrany 17 grudnia we Francji.

