Bogdanka LUK pokonała Indykpol AZS Olsztyn i awansowała do ósemki [zdjęcia kibiców]

Atmosfera hali Globus, jak zwykle była niesamowita. Obie ekipy zadbały o to, aby kibice się nie nudzili. Emocji było mnóstwo, a kiedy fani gospodarzy myśleli, że jest już po zawodach, to drużyna Massimo Bottiego jednak wróciła do gry. Przy stanie 0:2 wygrała trzy kolejne sety i jednak wyszarpała zwycięstwo rywalom.

Byliście na meczu? Jeżeli tak, to zapraszamy do naszej galerii zdjęć. A kto nie był, niech żałuje, bo to był historyczny dzień dla Bogdanki LUK. Klub z Lublina pierwszy raz awansował do fazy play-off.