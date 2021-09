Dwa wielkie siatkarskie mecze jednego dnia? Już 20 października w hali Globus!

Organizatorem imprezy jest Polska Liga Siatkówki S.A, a współorganizatorem organizacja środowiskowa AZS. Partnerem imprezy województwo lubelskie i urząd marszałkowski województwa lubelskiego, a jej gospodarzem miasto Lublin. Polska Liga Siatkówki po raz pierwszy w historii zdecydowała, że oba mecze o Superpuchar odbędą się w jednymi miejscu o tego samego dnia. Najpierw na parkiet w hali Globus wybiegną panie (godzina 17.30), a następnie dojdzie do starcia mężczyzny (godz. 20.30).

We czwartek w Trybunale Koronnym odbyła się oficjalna konferencja promująca to wydarzenie. Wzięli w niej udział: Artur Popko – Prezes Polskiej Ligi Siatkówki, Wiesław Kozieł – Członek Zarządu Polskiej Ligi Siatkówki, Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego i dr Krzysztof Żuk – Prezydent Lublina.

– Lublin to nowe i bardzo ciekawe miejsce na siatkarskiej mapie Polski i cieszymy się – mówi Artur Popko, prezes zarządu PLS S.A. – Chcemy stworzyć prawdziwe święto siatkówki. Pomysł o organizacji dwóch finałów w jednym miejscu wydaje się być optymalnym rozwiązaniem, także w dobie pandemii i napiętego kalendarza rozgrywek. Cieszę się, że kibice będą mogli zobaczyć starcie najlepszych zespołów poprzedniego sezonu Tauron Ligi, a następnie bitwę ekip z PlusLigi – dodaje.

– Sport powinien łączyć, a nie dzielić. Dlatego warto w niego inwestować. Chodzi mi przede wszystkim o sport dzieci i młodzieży. To daje wymierne efekty. Bardzo się cieszę, że wielka siatkówka wraca do Lublina i mam nadzieje, że zagości tutaj na stałe. Mamy jedna z najlepszych lig i świetną reprezentacje w siatkówce i jest to nasz narodowy sport. Z kolei osoba Tomasza Wójtowicza powinna motywować nas do tego by siatkówka stawała się jeszcze bardziej popularnym sportem w naszym regionie dającym mnóstwo radości – powiedział Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. – Od wielu lat wspólnie z panem marszałkiem nadajemy konsekwentnie naszemu miastu sportową twarz. Taka impreza to dla Lublina wielkie wydarzenie i dziękuję panu prezesowi i zarządowi PLS S.A za docenienie naszego miasta. Jesteśmy i będziemy dobrym partnerem przy tego typu wydarzeniach. Zapraszamy do hali Globus bo będzie to niepowtarzalna okazja by w jeden dzień zobaczyć najlepsze żeńskie i męskie drużyny siatkarskie w jednym miejscu – dodał Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Sprzedaż biletów na mecze siatkarskiego Superpucharu ruszy już czwartego października, a jej dystrybucją zajmie się eBilet.pl. Ceny wejściówek zaczynać się będą od 29 złotych. Oba spotkania wyemitowane zostaną teraz na antenach Polsatu Sport.

Fot. 20 października w Lublinie odbędą się mecze o Superpuchar kobiet i mężczyzn w siatkówce

Fot. bs