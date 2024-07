Hit transferowy stał się faktem. Wilfredo Leon zawodnikiem Bogdanki Luk Lublin!

Wilfredo Leon to jeden z najlepszych siatkarzy na świecie. Dlatego jego transfer do Lublina śmiało można oceniać jako hit transferowy. Zawodnik urodzony na Kubie występuje w reprezentacji Polski od 2019 roku. W swoim CV ma już kilka klubów: rosyjski Zenit Kazań, Al-Rajjan SC z Kataru, a także Sir Safety Perugia, w którym spędził sześć ostatnich lat. Jeszcze z Kubą w 2010 roku wywalczył wicemistrzostwo świata. Z kadrą Biało-Czerwonych wygrał za to mistrzostwa Europy i Ligę Narodów (2023). W weekend zdobył za to brązowy medal Ligi Narodów.

Bogdanka LUK w lecie solidnie przebudowała swoją kadrę. Nowymi zawodnikami ekipy z Lublina zostali: libero Maciej Czyrek, Kanadyjczyk Fynn McCarthy, Holender Bennie Tuinstra, Bułgar Aleks Grozdanov, Mikołaj Słotarski, przyjmujący Mikołaj Sawicki i atakujący Kewin Sasak.

Po zakończeniu sezonu z lubelskim klubem rozstali się: Tobias Brand, Alexandre Ferreira, Damian Schulz, Marcin Kania, Damian Hudzik, Jakub Nowosielski, Maciej Krysiak i Maksym Kędzierski.

Nowy sezon PlusLigi rozpocznie się w dniach 13-15 września. Na początek podopieczni Massimo Bottiego zagrają z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.