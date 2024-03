Jastrzębski Węgiel znowu na drodze Bogdanki LUK Lublin

W sobotę Bogdanka LUK i Jastrzębski zagrały w półfinale TAURON Pucharu Polski. Górą byli mistrzowie Polski, którzy wygrali 3:0.

Lublinianie jednak nie przestraszyli się faworyta rozgrywek PlusLigi i walczyli jak równy z równym. Jedynie w trzeciej partii ulegli 18:25. W pierwszej zdobyli 21 punktów, a w trzeciej 23.

W pierwszej rundzie rozgrywek ligowych górą również byli rywale. Rozmiary wygranej były bardziej okazałe niż podczas pucharowego półfinału w Krakowie. Lublinianie ulegli wówczas 0:3, w setach 14:25, 21:25 i 11:25. Mecz w hali Globus obejrzał komplet publiczności – 4200 kibiców. MVP wybrany został Tomasz Fornal.

Jastrzębskiemu nie udało się zdobyć w weekend Pucharu Polski. W wielkim finale podopieczni Marcelo Mendeza musieli uznać wyższość Aluronu CMC Warty Zawiercie (1:3). Drużyna z Jastrzębia to półfinalista Ligi Mistrzów. Przed tygodniem jastrzębianie rozegrali spotkanie rewanżowe ćwierćfinału LM z Gas Sales Daiko Piacenza. Tomasz Fornal i spółka, po przegranej we Włoszech 2:3, u siebie nie dali szans utytułowanej włoskiej ekipie, prowadzonej przez Andreę Anastasiego i pokonali ją 3:0. Był to trzeci z rzędu awans jastrzębian do półfinału tych rozgrywek. Teraz przeciwnikiem będzie Ziraat Bankasi Ankara. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 12 marca w Polsce, rewanż tydzień później, w Turcji.

– To było bardzo ciężkie spotkanie, musielibyśmy się wspiąć naprawdę na wyżyny, żeby ten mecz wygrać. W pierwszym i drugim secie naprawdę byliśmy blisko. Trzeba oddać klasę rywalom i przyznać, że jest to fenomenalny zespół. W czwartek gramy znowu i zrobimy wszystko, żeby odkuć się za porażkę w pucharze. Chcemy zagrać swoją dobrą siatkówkę i wydaje mi się, że nie stoimy na straconej pozycji. Głowy do góry i walczymy dalej – mówi na klubowym kanale YouTube Marcin Komenda.

Przed Marcinem Komendą i spółką bardzo trudne zadanie. Mistrz Polski to lider rozgrywek, który w tym sezonie przegrał tylko trzy spotkania w PlusLidze: z Projektem Warszawa, Aluronem CMC Wartą Zawiercie oraz Barkomem Każany Lwów. Urwanie choćby punktu faworytowi i to na jego terenie będzie sukcesem podopiecznych Massom Bottiego.