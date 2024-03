Koniec sagi transferowej. Wilfredo Leon zostanie siatkarzem Bogdanki LUK Lublin

Zakończyła się saga związana z nowym pracodawcą 30-letniego reprezentanta Polski. Siatkarz - jak informuje TVP Sport - podpisał kontrakt z lubelskim klubem.

Potwierdził to także Jakub Balcerzak, ekspert siatkarski, na platformie X. „Wilfredo Leon w nadchodzącym sezonie będzie bronił barw Bogdanka LUK Lublin! Według mojej wiedzy, wszystkie szczegóły umowy, pomiędzy klubem a Leonem, zostały już ustalone, a kontrakt podpisany”.

Pochodzący z Kuby przyjmujący związał się z lubelskim klubem roczną umową z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Na kontrakt przyjmującego w Lublinie ma się złożyć kilku sponsorów, a jego wartość ma wynieść 700-800 tysięcy euro za sezon. Mówi się nawet o kwocie 850 tysięcy euro. Bogdanka LUK będzie już szóstym klubem jednego z najlepszych siatkarzy świata. Od 2018 roku Wilfredo Leon występuje we włoskim Sir Safety Perugia. Grał także w Zenicie Kazań (2014-2018) oraz z przerwami w Al Rayyan (2015, 2016), w Katarze.

Zawodnik otrzymał polskie obywatelstwo w 2015 roku. W reprezentacji Polski wystąpił dopiero w 2019 roku. Wcześniej był reprezentantem Kuby, pełnił też funkcję kapitana. W koszulce z orzełkiem triumfował już m. in. w ubiegłorocznych mistrzostwach Europy oraz Lidze Narodów. Podczas turnieju w Chinach jesienią ubiegłego roku wywalczył kwalifikację olimpijską do Paryża 2024.

Oprócz Leona do Lublina mają się przeprowadzić kolejni zawodnicy. Wśród nowych zawodników, którzy mają przyjść grać w Lublinie wymieniani są dwaj zagraniczni środkowi: Alex Grozdanow i Fynnian McCarthy. Pierwszy to reprezentant Bułgarii. Obecnie występuje we włoskiej drużynie Rany Verona. Grał także m.in. w Consarze Rawenna, Vero Volley Monza czy Greenyard Maaseik. Drugi środkowy bloku to Kanadyjczyk.

Obecnie jest zawodnikiem mistrza Czech, Lvi Praga. Z tą drużyną występował w Lidze Mistrzów. Na liście transferowej wymieniani są także reprezentant Holandii, przyjmujący Bennie Tuinstra, dwaj siatkarze Trefla Gdańsk: przyjmujący Mikołaj Sawicki oraz atakujący Kewin Sasak, libero Mickiewicza Kluczbork Maciej Czyrek, rozgrywający BKS Visła Proline Bydgoszcz Mikołaj Słotarski.

Kadrę Bogdanki LUK mają po sezonie opuścić: rozgrywający Jakub Nowosielski, przyjmujący Tobias Brand, Alexandre Ferreira i Maciej Krysiak, atakujący Damian Schulz oraz środkowy Marcina Kania.