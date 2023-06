LUK Lublin ma nowego zawodnika. Postawili na doświadczenie

Lubelski klub kompletuje skład na nowy sezon. Do kadry dołączył 33-letni Damian Schulz. W minionym sezonie siatkarz reprezentował barwy Cerrad Enea Czarnych Radom. Miał znaczący wpływ w utrzymanie zespołu w siatkarskiej klubowej elicie w kraju. 10 razy kończył co najmniej połowę ataków swojego zespołu. Zagrał 30 asów, wykonał 29 bloków. Najwięcej asów (siedem) wykonał w marcowym meczu Czarnych z PGE Skrą Bełchatów. Atakujący spędził dziewięć sezonów w PlusLidze, grał w pięciu zespołach. Oprócz Czarnych występował także w Skrze Bełchatów (2021-2022), Indykpolu AZS Olsztyn (2020-2021), Asseco Resovii Rzeszów (2018-2020) i Treflu Gdańsk (2014-2018). Schulz bronił też barw Jokera Piła, AZS UAM Poznań i KPS Siedlce.

Przez lata występów w najwyższej klasie rozgrywkowej atakujący odnotował imponującą średnią, prawie 11 punktów na spotkanie. Grał w reprezentacji też w Polski, z którą w 2018 roku zdobył w turnieju rozgrywanym we Włoszech i Bułgarii mistrzostwo świata. W dorobku ma również triumf w tamtym roku w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Stawał na drugim i trzecim stopniu podium w mistrzostwach Polski, dwukrotnie zdobywał Puchar Polski, raz Superpuchar. - Damian to siatkarz, który imponuje indywidualnymi statystykami. Znakomicie korzysta ze swoich doświadczeń i warunków fizycznych. To niezwykle wszechstronny sportowiec. Jego umiejętność koncentracji, bez względu na wynik robi ogromne wrażenie. Jesteśmy przekonani, że przed nim sezon, który dowiedzie, że potrafi niemalże zatrzymywać czas, oferując lubelskiej siatkówce to wszystko, co uczyniło go mistrzem świata - powiedział Maciej Krzaczek, wiceprezes LUK Lublin.

Nowy atakujący będzie walczył o miejsce w wyjściowej szóstce z Mateuszem Malinowskim, który pozostał w LUK po zakończeniu ostatniego sezonu. Nowymi zawodnikami LUK Lublin są już także środkowi Marcin Kania z GKS Katowice i Maciej Zając z Karpat Krosno, przyjmujący Maciej Krysiak z BKS Visły Proline Bydgoszcz i Alexandre Ferreira z (Fenerbahce), rozgrywający Jakub Nowosielski (GKS Katowice) oraz dwaj libero doświadczony reprezentant Brazylii Thales Hoss (Chaumont Volley-Ball 52) i Maksym Kędzierski (Lechia Tomaszów Mazowiecki).

Oprócz Malinowskiego ze starego składu w LUK zostali rozgrywający Marcin Komenda, przyjmujący Jakub Wachnik oraz środkowi Jan Nowakowski i Damian Hudzik. Po zakończeniu sezonu drużynę opuścili libero Dustin Watten i Szymon Grygorowicz, rozgrywający Cristiano Torelli, przyjmujący Wojciech Włodarczyk, Nicolas Szerszeń i Mateusz Jóźwik, atakujący Szymon Romać oraz środkowi Konrad Stajer i Jeffrey Jendryk.