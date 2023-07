LUK Lublin pozyskał przyjmującego i skompletował kadrę na nowy sezon

Reprezentant Niemiec ma 24 lata, mierzy 195 cm wzrostu. W minionym roku wybrany został najlepszym siatkarzem drużyny narodowej. Ostatnio był zawodnikiem SWD Powervolleys Duren. Z tym zespołem, w roku 2021 i 2022 zdobywał brązowe medale Bundesligi, dwa razy wystąpił też w finale Pucharu Niemiec. Bronił również barw TGM Mainz-Gonsenheim (sezony 2016/2017 - 2018/2019) oraz SG U.N.S Rheinhessen (2015/2016 - 2016/2017). - Tobias to siatkarz niezwykle skrupulatny i cierpliwy. Błędy nie leżą w charakterystyce jego gry. Z dużą pokorą podchodzi do kolejnych szczebli rozwoju, które pokonuje. Przed nim jeszcze wiele lat rozwoju, choć już teraz dowodzi znakomitej wartości. Jego zaletą, jest wszechstronne przygotowanie, uwzględniające elementy gimnastyczne. Jesteśmy przekonani, że wniesie do drużyny nieocenioną jakość - powiedział Krzysztof Skubiszewski, prezes LUK Lublin.

Niemiec walczył będzie o miejsce na przyjęciu w wyjściowej szóstce LUK Lublin z Jakubem Wachnikiem, Maciejem Krysiakiem i Alexandre Ferreirą. Brand to już dziewiąty nowy zawodnik lubelskiego klubu. Od nowego sezonu w kadrze LUK są: atakujący Damian Schulz (Cerrad Enea Czarni Radom), środkowi Marcin Kania z GKS Katowice i Maciej Zając (Karpaty Krosno), przyjmujący Maciej Krysiak z BKS Visły Proline Bydgoszcz i Alexandre Ferreira z Fenerbahce, rozgrywający Jakub Nowosielski (GKS Katowice) oraz dwaj libero, doświadczony reprezentant Brazylii Thales Hoss (Chaumont Volley-Ball 52) i Maksym Kędzierski (Lechia Tomaszów Mazowiecki).

Ze starego składu zostali środkowi: Jan Nowakowski i Damian Hudzik, rozgrywający Marcin Komenda, przyjmujący Jakub Wachnik i atakujący Mateusz Malinowski.