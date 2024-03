Nie tylko Wilfredo Leon. Bogdanka LUK Lublin buduje drużynę na medal

Trwająca od pewnego czasu w przestrzeni publicznej dyskusja o przyszłości Wilfredo Leona dobiega końca. Lada moment okaże się, że jeden z najlepszych siatkarzy na świecie zostanie zawodnikiem Bogdanki LUK Lublin. Jak przekonuje prezes klubu Krzysztof Skubiszewski transfer ma być ogłoszony po Świętach Wielkanocnych.

Leon urodził się na Kubie, ale reprezentuje Polskę. W koszulce z orzełkiem triumfował już m. in. w ubiegłorocznych mistrzostwach Europy oraz Lidze Narodów. Podczas turnieju w Chinach jesienią ubiegłego roku wywalczył kwalifikację olimpijską do Paryża 2024. Obecnie występuje w Sir Safety Perugii, we Włoszech, gdzie jest liderem zespołu.

Z nowym rokiem zadeklarował, że nie zamierza przedłużać kontraktu. Od razu rozpoczęła się medialna dyskusja na temat przyszłości reprezentanta Polski. Wymieniano kluby między innymi z Japonii, Turcji oraz PlusLigi. W naszym kraju stawiano na pewniaków Grupę Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Asseco Resovię Rzeszów.

Leon miał odrzucić ofertę dwóch klubów tureckich Halkbanku Ankara i Ziraatu Bankkart Ankara oraz kwotę kontraktu 900 tysięcy euro za sezon. Na umowę przyjmującego w Lublinie ma się złożyć kilku sponsorów, a jego wartość ma wynieść 700-800 tysięcy euro za sezon.

Pojawienie się mistrza Europy w Lublinie otworzy nowy rozdział w historii dość młodego klubu. Jak wynika z informacji krążących w przestrzeni publicznej kadra na nowy sezon jest już praktycznie skompletowana. Klub oficjalnie ogłosił przedłużenie kontraktu z włoskim trenerem Massimo Bottim. Nowa umowa będzie obowiązywać do końca przyszłego sezonu.

– Jestem bardzo szczęśliwy! Wielka satysfakcja towarzyszy tej umowie. Za nami bardzo dobre spotkania. Poznaliśmy się lepiej na przestrzeni tego sezonu. Znam cele klubu i miasta Lublin. Mam nadzieję na wspaniałą przyszłość razem – powiedział po przedłużeniu kontraktu szkoleniowiec. Ogłoszono, że na kolejny sezon zostaje także kapitan rozgrywający Marcin Komenda. 1 stycznia klub pochwalił się nowym kontraktem dla libero z Brazylii Thalesa Hossa.

Wśród nowych wymieniani są dwaj zagraniczni środkowi: Alex Grozdanow i Fynnian McCarthy. Pierwszy to reprezentant Bułgarii. Obecnie występuje we włoskiej drużynie Rany Verona. Grał także m.in. w Consarze Rawenna, Vero Volley Monza czy Greenyard Maaseik. Drugi środkowy bloku to Kanadyjczyk. Obecnie jest zawodnikiem mistrza Czech, Lvi Praga. Z tą drużyną występował w Lidze Mistrzów.

Jeśli Wierzyć plotkom, to kadrę Bogdanki LUK mają również zasilić reprezentant Holandii, przyjmujący Bennie Tuinstra, jak również dwaj siatkarze Trefla Gdańsk: przyjmujący Mikołaj Sawicki oraz atakujący Kewin Sasak. W drużynie prowadzonej przez trenera Bottiego mają zostać na nowy sezon środkowi Jan Nowakowski i Maciej Zając. Inny gracz na tej pozycji Marcin Kania ma odejść do Cuprum Lubin, zaś przyjmujący reprezentant Niemiec Tobias Brand ma zamienić Bogdankę LUK na Projekt Warszawa.

Takiej rangi transfery stawiają Bogdankę LUK Lublin w gronie klubów dla których wejście do play-off będzie już obowiązkiem. Mówi się już nawet o walce o medalowe podium PlusLigi

W obecnym sezonie lublinianie dokonali już historycznych wyczynów. Na pierwszy plan wychodzi awans do Final Four TAURON Pucharu Polski, gdzie w półfinale ulegli mistrzowi kraju Jastrzębskiemu Węglowi. Marcin Komenda i spółka są także bardzo blisko awansu do fazy play-off.