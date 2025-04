Niespodzianka: Bogdanka LUK Lublin lepsza od mistrza Polski Jastrzębskiego Węgla

Lublinianie rozpoczęli od zepsutej zagrywki Fynniana McCarthy’ego (1:0). Szybko pojawił się remis 2:2. Gospodarze szybko wypracowali kilka punktów przewagi. Łukasz Kaczmarek skończył atak na 8:4 i natychmiast o przerwę w grze poprosił szkoleniowiec lublinian Massimo Botti.

Niewiele zmieniło się w grze po przerwie. W dalszym ciągu ton wydarzeniom nadawali gospodarze, którzy prowadzili 13:7. Kaczmarek zapunktował na 15:10. Z kolei zepsuta zagrywka Timothee Carle dała prowadzenie gospodarzom 21:18. Jastrzębianie byli kilka punktów przed lublinianami. Tomasz Fornal pomylił się w ataku i przewaga stopniała do dwóch punktów (23:21). Miejscowi rozstrzygnęli partię otwarcia na korzyść (25:23).

Druga odsłona to remis na początek 2:2. Później pojawiały się kolejne remisy: 4:4, 5:5, 6:6. Wraz z upływem kolejnych minut to lublinianie zaczęli zyskiwać przewagę (16:12 dla Bogdanki LUK). Nie utrzymali jej do ostatniej akcji. Tomasz Fornal zakończył atak na 18:17. Chwilę później było 19:18. Lublinianie nie dawali za wygraną i po asie McCarthy’ego oraz bloku Aleksa Grozdanowa wyszli na 21:19. Po kolejnej akcji prowadzili 22:20.

W końcówce górą już byli przyjezdni. Wilfredo Leon skończył atak na 23:21, a Mikołaj Sawicki obił blok (24:22). Z pomocą w skończeniu seta przyszedł Tomasz Fornal. Reprezentacyjny przyjmujący pomylił się w ataku i porażka 20:25 Jastrzębskiego Węgla stała się faktem.

Kapitalny pod względem gry blokiem był trzecie set. Goście wypunktowali mistrza Polski. Najpierw doprowadzili do remisu 11:11, a następnie skutecznie budowali punktową przewagę. Leon trafi po skosie na 12:11, w kolejnej akcji Kubańczyk z polskim paszportem zablokował Fornala. Kolejny blok Leona i przewaga gości wynosiła cztery punkty (16:12). W drugiej części partii punktowali także Bennie Tuinstra, Leon, Fynnian McCarthy i Aleks Grozdanow. Dobra gra blokiem i atakiem przełożyła się na zwycięstwo 25:22.

W czwartym secie lublinianie poszli za ciosem. Po remisie na początku: 4:4, 6:6 i prowadzeniu 11:8 po asie Antona Brehme prowadzili 11:8. Losy partii rozstrzygnęły się w końcówce. Dobrą robotę wykonał zmiennik Mateusz Malinowski, który siał spustoszenie w polu serwisowym. Najpierw Tomasz Fornal pomyli się w ataku po ciasnym skosie, następnie Malinowski zagrał asa (23:21 dla Bogdanki LUK). Jan Nowakowski zablokował Fornala. Seta i mecz zakończył Norbert Huber, który zepsuł zagrywkę (25:22 dla Bogdanki LUK).

MVP wybrany został Wilfredo Leon.

JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin 1:3 (25:23, 20:25, 22:25, 22:25)

JSW Jastrzębski: Kaczmarek (10), Toniutti, Carle (13), Brehme (9), Fornal (13), Huber (13), Popiwczak (libero), Żakieta (3), Finoli, Vicentin.

Bogdanka LUK: Sawicki (7), Komenda, Leon (25), Grozdanow (9), McCarthy (10), Sasak (11), Hoss (libero), Malinowski (1), Tuinstra (5), Nowakowski (1), Czyrek.

MVP: Wilfredo Leon (Bogdanka LUK).