Nysa zdobyta, ważne zwycięstwo Bogdanki LUK Lublin

Lubelskie obchody 82 rocznicy rozpoczęcia akcji „Reinhardt”

82 lata temu, w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku, Niemcy przystąpili do likwidacji lubelskiego getta, rozpoczynając tym samym ludobójczą operację „Einsatz Reinhardt”. 16 marca z Lublina do obozu zagłady w Bełżcu wyruszył pierwszy transport żydowskiej ludności z Lublina. Była to zakrojona na szeroką skalę eksterminacja ludności żydowskiej, w wyniku której zamordowano około 2 miliony dzieci, kobiet i mężczyzn.