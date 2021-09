PlusLiga siatkarzy: LUK Lublin w piątek zaczyna sezon od meczu z Jastrzębskim Węglem

Na takie wydarzenie kibice siatkówki w Lublinie czekali bardzo długo. Najstarsi fani tej dyscypliny pamiętają mecze w najwyższej lidze w kraju świdnickiej Avii, w składzie której występowali mistrzowie olimpijscy z Montrealu Tomasz Wójtowicz i Lech Łasko. Młode pokolenie uczestniczyć będzie w tworzeniu najnowszej historii siatkówki na najwyższym klubowym poziomie.

Pierwszym aktem będzie starcie lubelskiego beniaminka z najlepszą drużyną kraju. Do hali Globus przyjedzie Jastrzębski Węgiel. Będzie to pierwsza wizyta utytułowanej ekipy w Lublinie. Po raz drugi zespół prowadzony przez trenera Andreę Gardiniego pojawi się „Kozim Grodzie” 20 października na spotkaniu o Superpuchar Polski. Przeciwnikiem mistrza kraju będzie triumfator Ligi Mistrzów Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

W kadrze Jastrzębskiego od tego sezonu występować będzie trzech mistrzów olimpijskich z Tokio 2020. Nowym rozgrywającym został zwycięzca także Ligi Mistrzów Beniamin Toniutti. Na ataku grać będzie drugi z Francuzów Stephen Boyer, który ostatnio występował w Ar-Rajjan, w Katarze.

Najnowszym nabytkiem mistrza jest przyjmujący Trevor Clevenot. Reprezentant „Trójkolorowych” pozyskany został w trybie awaryjnym, gdyż z występów w drużynie mistrza Polski w ostatnim momencie zrezygnował aktualny wicemistrz Europy słoweński przyjmujący Tine Urnaut. Siatkarz zdecydował się na ofertę Zenitu Sankt Petersburg. Francuz podpisał roczny kontrakt. Stawkę nowych nabytków jastrzębian uzupełnia atakujący Jan Hadrava.

Fani siatkówki doskonale pamiętają jego bardzo dobry występ w 1/8 finału tegorocznych mistrzostw Europy przeciwko mistrzom olimpijskim Francuzom. Czesi, będąc razem z Polską, Finlandią i Estonią współgospodarzami Czempionatu Starego Kontynentu, sprawili sensację pokonując w Ostrawie faworytów 3:0. Na rozegraniu występuje z kolei reprezentant Estonii Eemi Tervaportti, a na przyjęciu inny z uczestników ME Tomasz Fornal. Jak przekonywał prezes klubu Adam Gorol Jastrzębski ma jasno sprecyzowane cele: wywalczenie Superpucharu i Pucharu Polski, obrona mistrzowskiej korony oraz awans co najmniej do czwórki Ligi Mistrzów.

A na co będzie stać beniaminka z Lublina? – Mieliśmy mało czasu na skompletowanie kadry po wywalczonym wiosną awansie. Mimo to mamy ciekawy zespół, który daje nam nadzieję walki z każdym przeciwnikiem. Naszym celem jest przede wszystkim utrzymanie – zapowiada trener LUK Lublin Dariusz Daszkiewicz.

