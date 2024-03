Po mistrzu czas na wicemistrza. Bogdanka LUK kontra ZAKSA Kędzierzyn Koźle

Lublinianie nie mają za wiele czasu na odpoczynek. W czwartek rozegrali spotkanie 24. serii z Jastrzębskim Węglem, a już w niedzielę ponownie wyjdą na boisko.

Ich rywalem będzie wicemistrz kraju Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Do Lublina przyjedzie jedna z najbardziej znanych, a ostatnio utytułowanych, ekip w Polsce, ale również w Europie. W minionym roku, kędzierzynianie po raz trzeci z rzędu wygrali Ligę Mistrzów.

W finale pokonali ówczesnego świeżo „upieczonego” mistrza Polski Jastrzębskiego Węgla, wygrywając 3:2. Wcześniej w wielkim finale dwukrotnie pokonali Itas Trentino z Włoch. W 2021 roku wygrali 3:1, w 2022 3:0. Co ciekawe, co roku ZAKSA dokonywała tego z innym trenerem. Trzy lata temu kędzierzynian prowadził Nikola Grbić, dwa lata temu Gheorghe Cretu, w przed rokiem Tuomas Sammelvuo. Fin rozpoczął z ZAKSĄ obecny sezon. Pierwsza jego część, za sprawą kontuzji kluczowych zawodników, była wybitnie nieudana. Szkoleniowiec stracił posadę, drużyna szybko odpadła z fazy pucharowej Ligi Mistrzów, a w polskiej lidze musi zabiegać o wejście do najlepszej ósemki.

Niedzielni rywale Bogdanki LUK nadal nie mogą być pewni występów w play-off. Przyjadą do Lublina po trzy punkty. Również gospodarze, którzy mają tylko trzy punkty więcej od kędzierzynian, potrzebują zdobyczy, a zatem na brak emocji kibice nie powinni narzekać. W pierwszym spotkaniu Bogdanka LUK pokonała ZAKSĘ 3:2.