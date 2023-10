Startuje nowy sezon PlusLigi. Bogdanka LUK Lublin gotowa na nowe wyzwania

Będzie to już trzeci sezon lubelskiej drużyny w krajowej elicie. Obecny może okazać się przełomowy. Do Lublina przyszedł pracować włoski szkoleniowiec Massimo Botti. 50-letni trener przez pięć ostatnich lat związany był z zespołem Gas Sales Bluenergy Piacenza. W 2019 roku wprowadził go do Serie A, a w minionym sezonie zdobył Puchar Włoch. W turnieju finałowym ograł Sir Sicoma Perugia, a następnie Itas Trentino. We włoskiej ekstraklasie zajął trzecie miejsce. Taką lokatę wywalczył także w Pucharze CEV.

Od tego sezonu lubelska drużyna występować będzie pod nazwą Bogdanka LUK. Po ostatnim sezonie kadrę opuściło aż dziewięciu siatkarzy: Wojciech Włodarczyk, Szymon Romać, Nikolas Szerszeń, Konrad Stajer, Szymon Gregorowicz, Mateusz Jóźwik, Brazylijczyk Cristiano Torelli oraz Amerykanie Jeffrey Jendryk i Dustin Watten. W zespole zostali Marcin Komenda, Mateusz Malinowski, Jakub Wachnik, Jan Nowakowski i Damian Hudzik. Nowymi zawodnikami ekipy z Lublina zostali: Marcin Kania, Jakub Nowosielski, Maciej Zając, Maksym Kędzierski, Maciej Krysiak, Damian Schulz, Niemiec Tobias Brand, reprezentant Portugalii Alexander Ferreira oraz znany brazylijski libero Thales Hoss.

Nie ma co ukrywać, że drużyna została solidnie przebudowana. Nowym kapitanem został rozgrywający Marcin Komenda, który znalazł się w tegorocznej szerokiej kadrze Polski prowadzonej przez Nikolę Grbica. W debiutanckim sezonie w PlusLidze lublinianie zajęli 11 miejsce, wiosną tego roku zakończyli rozgrywki na 10 pozycji. Pojawienie się klasowych zagranicznych zawodników pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Jak podkreśla wiceprezes klubu Maciej Krzaczek liczne zmiany przed sezonem powinny sprawić, że zespół zrobi sportowy postęp. Z kolei Bogdanka w nazwie drużyny jest gwarancją stabilności. To nowy etap w historii klubu. Ten z kolei jest gotowy na walkę o coś więcej niż utryzmanie. Również przyjście nowego szkoleniowca, ze świeżym spojrzeniem na siatkówkę powinno przynieść efekty w pracy z siatkarzami o silnych charakterach. Celem na rozpoczynający się sezon będzie walka o play-off, czyli miejsce w pierwszej ósemce.

Pierwszym rywalem będzie Enea Czarni Radom. W okresie przygotowawczym Bogdanka LUK pokonała ten zespół 3:0. Marcin Komenda i spółka są faworytem i powinni to udowodnić w piątkowy wieczór.