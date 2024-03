Trudne zadanie siatkarzy Bogdanki LUK Lublin w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski

Przed Marcinem Komendą i spółką najtrudniejsze zadanie w obecnym sezonie. W sobotnie popołudnie będą musieli stawić czoła mistrzowi kraju, ubiegłorocznemu finaliście Pucharu Polski, a także świeżo „upieczonemu” półfinaliście Ligi Mistrzów.

W środowy wieczór jastrzębianie rozegrali spotkanie rewanżowe ćwierćfinału LM z Gas Sales Daiko Piacenza. Tomasz Fornal i spółka, po przegranej we Włoszech 2:3, u siebie nie dali szans utytułowanej włoskiej ekipie, prowadzonej przez Andreę Anastasiego i pokonali ją 3:0. Był to trzeci z rzędu awans jastrzębian do półfinału tych rozgrywek. Przeciwnikiem na etapie półfinału będzie Ziraat Bankasi Ankara. Pierwsze spotkanie zostanie 12 marca w Polsce, rewanż tydzień później, w Turcji.

W drodze losowania lublinianie trafili na ścieżkę, na której znaleźli się ubiegłoroczni finaliści TAURON Pucharu Polski. Jastrzębianie musieli wówczas uznać wyższość Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, przegrywając 0:3. Mistrzowie kraju są zdecydowanym faworytem, nie tylko półfinału, ale przede wszystkim turnieju finałowego.

W drugiej parze półfinałowej zmierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie z Projektem Warszawa. A zatem, trzej z czterech uczestników zawodów w Krakowie to obecny lider PlusLigi Jastrzębski, wicelider Warta oraz trzeci w klasyfikacji zespół ze stolicy. Lublinianie w tym gronie wyglądają niczym tytułowy „Kopciuszek” z baśni Braci Grimm. Siatkarze Massimo Bottiego sprawili sobie i kibicom miłą niespodziankę pokonując w ćwierćfinale wyżej sklasyfikowaną Asseco Resovię Rzeszów, i to jeszcze ma jej terenie 3:1.

Lublinianie wystąpią w półfinale bez zbędnej presji. Już samo dotarcie do turnieju finałowego jest historycznym wyczynem Bogdanki LUK. To, jak dotychczas, jedno z największych osiągnięć lubelskiego klubu. W dorobku wprawdzie jest zwycięstwo w Krakowie, latem 2022 roku, w trzeciej edycji PreZero Grand Prix siatkarzy, ale to rozgrywki plażowe. Wówczas zespół prowadził Dariusz Daszkiewicz, a w finale siatkarze z Lublina pokonali Stal Nysa 2:0.

Rozgrywki o Puchar Polski odbywają się już po raz 67. Po raz pierwszy miały miejsce w 1932 roku pod nazwą Puchar Polskiego Związku Gier Sportowych. Potocznie były wówczas nazywane zimowymi mistrzostwami Polski. Pierwszym zdobywcą Pucharu Polski siatkarzy był ŁKS Łódź. Rekordzistą triumfów jest Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Wicemistrzowie Polski wygrywali już 10 razy, w tym cztery ostatnie edycje (2019, 2021, 2022, 2023).