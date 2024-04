Trybuny robiły co mogły, ale Asseco Resovia pokonała Bogdankę LUK Lublin [zdjęcia kibiców]

Obietnica na koniec kampanii: Przerobimy banery na torby i breloki

Jeszcze wiszą, ale gdy zostaną zdjęte ze ścian, parkanów, balustrad, to trafią do pracowni krawieckiej. Niepełnosprawni uszyją z banerów wyborczych Andrzej Wnuka torby, plecaki, kosmetyczki i breloczki. Później zostanie to sprzedane. Do kogo trafią pieniądze?