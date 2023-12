Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 16-18 grudnia

Piłka nożna

* Fortuna I Liga, sobota: Motor Lublin – Lechia Gdańsk (o godz. 20, Arena Lublin przy ul. Stadionowej w Lublinie).

* XXX Halowe Mistrzostwa Lublina i IV Grand Prix Ogniska TKKF Omega, niedziela (13, hala Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej w Lublinie).

Koszykówka

* Orlen Basket Liga kobiet, niedziela: Polski Cukier AZS UMCS Lublin – 1KS Ślęza Wrocław (18, hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie).

* I liga kobiet, sobota: Bogdanka AZS UMCS II Lublin – ŁKS KK Łódź (13, hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli).

* II liga mężczyzn, sobota: Start II Lublin – Awista Ostrów (18, hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli).

* Lubelski turniej Ligi Jr.NBA, niedziela: (10-15, hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli). Program zawodów: New York Knicks/Start Lublin – Boston Celtics/MKS Piotrówka Radom (godz. 10.15) * Toronto Raptors/UKS Piątka Lublin – Brooklyn Nets/CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola (10.50) * Philadelphia 76ers/UJK Kielce – Boston Celtics/MKS Piotrówka Radom (11.35) * New York Knicks/Start Lublin – Toronto Raptors/UKS Piątka Lublin (12.10) * Brooklyn Nets/CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola – Boston Celtics/MKS Piotrówka Radom (13) * New York Knicks/Start Lublin – Philadelphia 76ers/UJK Kielce (13.35).

* 29. Mecz Słodkich Serc, poniedziałek (18, hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli).

Pływanie

* Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego – I runda, niedziela (10, Aqua Lublin przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie).

Siatkówka

* VII Gwiazdkowy Międzynarodowy Festiwal Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców, sobota i niedziela (9.30 w sobotę i 10.30 w niedzielę, hala Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Elsnera 5 oraz hala Uniwersytetu Medycznego przy ul. Chodźki 15 w Lublinie).