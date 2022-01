Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 28-30 stycznia

Piłka nożna

* Mecze sparingowe, piątek: Lublinianka Lublin – Chełmianka Chełm (13.30, na boisku przy ul. Poturzyńskiej w Lublinie). Sobota: Chełmianka Chełm – Tomasovia Tomaszów Lubelski (11, na boisku przy ul. Poturzyńskiej w Lublinie) * Lewart Lubartów – Świdniczanka Świdnik (o godz. 11, w Lubartowie) * Podlasie Biała Podlaska – Wissa Szczuczyn (14, w Białej Podlaskiej). Niedziela: Kryształ Werbkowice – Olimpia Miączyn (11, na boisku w Lubyczy Królewskiej) * Górnik Łęczna – Motor Lublin (12.30, w Łęcznej).

Siatkówka

* PlusLiga: LUK Lublin – Projekt Warszawa, w sobotę o godz. 14.45 w hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

* II liga kobiet: AZS UMCS Volley Lublin ‒ UKS Chemik SMS Olsztyn, w sobotę o godz. 17 w hali Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy ul. Langiewicza w Lublinie * Tomasovia Tomaszów Lubelski – Wisła Kraków, w sobotę o godz. 17 w hali LO nr 2 pry ul. Żwirki i Wigury w Tomaszowie Lubelskim.

Piłka ręczna

* Centralna Liga mężczyzn: MKS Padwa Zamość – Warmia Energa Olsztyn, w sobotę o godz. 18 w hali OSiR przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu.

* Turniej 1/8 finału Mistrzostw Polski juniorek, w niedzielę od godz. 9 w hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

Koszykówka

* Suzuki I liga mężczyzn: AZS UMCS Start Lublin – WKS Śląsk II Wrocław, w sobotę o godz. 18 w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie.

* Półfinał Mistrzostw Polski U19 kobiet, od piątku do niedzieli w hali Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Berylowej w Lublinie.

Futsal

* Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski mężczyzn (strefa C), od piątku do niedzieli w: hali CKFiS UP przy ul. Głębokiej i hali Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36b w Lublinie. W piątek mecze będę rozgrywane w godz. 9-12.45 i 15.30-19.15, w sobotę w godz. 8.30-12.30 i 15.30-20, a w niedzielę pierwsze spotkania rozpoczną się o godz. 8.30, a finał zaplanowano na 13.30.

* I liga mężczyzn: Luxiona AZS UMCS Lublin – Futsal Nowiny, w niedzielę o godz. 18 w hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.