Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 29-30 października

KUL przechodzi na zdalne nauczanie "z troski o bezpieczeństwo i zdrowie studentów"

Katolicki Uniwersytet Lubelski wraca do zdalnej nauki. Od 3 do 12 listopada zajęcia stacjonarne zostaną zawieszone. Uczelnia tłumaczy to rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 w Lublinie.