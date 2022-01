Sportowiec roku 2021: Rozpoczęliśmy drugi etap plebiscytu

Już po raz 18 zapraszamy do wspólnego wyboru najlepszego sportowca roku. W tej edycji naszej zabawy głosowanie odbywa się przede wszystkim za pomocą SMS-ów. Aby wesprzeć swojego faworyta w kategorii najpopularniejszy sportowiec trzeba wysłać wiadomość o treści „sportowiec” wraz z numerem kandydata (np. sportowiec 00) pod numer 72480.

Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów. Bardzo podobnie jest w kategorii najpopularniejszy junior. W tym przypadku trzeba jednak wysłać wiadomość o treści „junior”, a do tego przydzielony sportowcowi numer (np. junior 00) również pod numer 72480.

Dodatkowo można jeszcze głosować na naszym portalu dziennikwschodni.pl. Aby to zrobić wystarczy posiadać darmowe konto lub je założyć. A wtedy będzie można wykupić pakiet głosów dostępnych przy plebiscycie.

Tym razem w kategoriach: najpopularniejszy sportowiec i najpopularniejszy junior do zdobycia będą nie tylko pamiątkowe dyplomy, czy statuetki. Dla wszystkich, którzy znajdą się na podium przygotowaliśmy także nagrody pieniężne. Za zwycięstwo w obu kategoriach płacimy 1500 zł. Za drugie miejsca wypłacimy 1000 zł, a za lokatę na najniższym stopniu podium 500 zł. Dlatego zachęcamy do udziału w zabawie. A ta potrwa do piątku, 4 lutego (do godz. 23.59).

https://www.dziennikwschodni.pl/plebiscyty-dziennika-wschodniego/najpopularniejszy-sportowiec-2021,n,1000301491.html

https://www.dziennikwschodni.pl/plebiscyty-dziennika-wschodniego/najpopularniejszy-sportowiec-junior-2021,n,1000301490.html