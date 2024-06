Tour de Pologne Women na terenie województwa lubelskiego, czyli peleton pełen gwiazd

Przypomnijmy, że to dopiera druga edycja tego wyścigu. Na razie pod względem prestiżu daleko mu do męskiego odpowiednika, ale fakt, że jego organizatorem jest LangTeam to praktycznie gwarancja sukcesu. Meski Tour de Pologne jest bowiem stawiany za wzór dla organizatorów wyścigów kolarskich na całym świecie.

Zmagania rozpoczną się 28 czerwca w Lublinie. Czterokilometrowa jazda indywidualna na czas rozpocznie się w okolicach Placu Litewskiego, a później będzie wiodła ulicami Krakowskie Przedmieście oraz Aleje Racławickie. W okolicach Ronda Honorowych Krwiodawców nastąpi nawrót i kolarki pomkną z powrotem w stronę serca Lublina. Dzień później zaplanowano etap z Krasnegostawu do Kraśnika. Liczyć on będzie 136 km, a peleton po drodze odwiedzi Radecznicę, Batorz czy Polichnę. Podsumowaniem imprezy będzie zaplanowany na 30 czerwca odcinek z Nałęczowa do Kazimierza Dolnego z fantastycznymi rundami zaplanowanymi w malowniczym nadwiślańskim miasteczku.

– Już w 2016 roku wiedziałem, że kobiece kolarstwo to jest odpowiedni kierunek. Minęło kilka lat i warto wrócić do tej idei. Jestem przekonany, że Tour de Pologne Women wszyscy będą oglądali z zapartym tchem. Tym bardziej że nasze kolarki, z Katarzyną Niewiadomą na czele, spisują się w ostatnich latach rewelacyjnie. Nie ma dziś bardziej dynamicznie rozwijającej się dyscypliny sportu niż kolarstwo kobiet. Oglądanie pań w akcji to wielkie emocje i dostrzega to cały kolarski świat. Wiem, jak rozwijać wyścig i tworzyć z niego platformę, w której centralnym punktem jest sport na najwyższym światowym poziomie. Męski wyścig stał się wizytówką naszego kraju na całym świecie i potrafimy pokazać najpiękniejsze zakątki Polski – powiedział Czesław Lang.

Markę wyścigu budują jednak jego uczestnicy. Organizatorzy ogłosili już listę ekip, które pojawią się w województwie lubelskim. Na liście startowej na pierwszy plan wysuwa się holenderski VolkerWessels Women's Pro Cycling Team, gdzie błyszczy 21-letnia przedstawicielka Kraju Tulipanów Sofie van Rooijen. Ta młoda kolarka ma na swoim koncie już chociażby srebrny medal mistrzostw Europy juniorek. Silną drużyną jest też belgijskie

Lotto Dstny Ladies. Obecnie najwięcej dobrych chwil dostarcza szefostwu Holenderka Thalita De Jong. Doświadczona Holenderka ma na swoim koncie przełajowe mistrzostwo świata. Warto zwrócić również uwagę na UAE Development Team z Larą Gillespie na czele. Młoda Irlandka to nie tylko specjalistka od szosy, ale również znakomita kolarka torowa.

Kibice nad Wisłą najbardziej będą przyglądać się jednak krajowym zespołom. Zaproszenie do wyścigu dostały trzy takie ekipy. Najmocniejsza wydaje się być Mat Atom Deweloper Wrocław, gdzie jedną z kolarek jest Barabara Cywińska, znana lubelskiej publiczności ze ścigania się w lokalnym Medisept Mayday Team. Zaproszenie otrzymał także Pacific Toruński Klub Kolarski oraz reprezentacja Polski. Składu tej ostatniej ekipy na razie jeszcze nie znamy. Można jednak przypuszczać, że, jeżeli obowiązki klubowe pozwolą, to w składzie Biało-Czerwonych pojawi się jednak z najlepszych kolarek świata, Katarzyna Niewiadoma.