Tylko brąz Aleksandry Mirosław podczas Lotto Pucharu Europy we wspinaczce sportowej [zdjęcia, wideo]

Lublinianka, rekordzistka świata (6,24 sekundy) nie będzie mile wspominać występu w hali Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Już w pierwszym wyścigu eliminacyjnym przydarzyło jej się coś dziwnego. Mimo że prowadziła z dużą przewagą, nie zdołała zatrzymać zegara. Drugiej szansy na awans do rywalizacji finałowej już nie zmarnowała - dokonała tego, jako jedyna, z wynikiem poniżej siedmiu sekund - 6,53 sekundy.

W biegach finałowych znalazło się w sumie pięć reprezentantek Polski. Oprócz Mirosław awansowały także dwie inne lublinianki: Patrycja Chudziak (z piątym czasem eliminacji 7,11 sekundy) i Maria Szwed (siódmy czas 7,78 sekundy). Natomiast wśród mężczyzn awans wywalczyło czterech Polaków, na czele z liderem reprezentacji Marcinem Dzieńskim (trzeci czas eliminacji 5,29 sekundy).

Biegi w pierwszej rundzie finałów wygrały Mirosław i Chudziak, nie ukończyła zaś Szwed. W ćwierćfinale Aleksandra Mirosław poprawiła swój wynik wygrywając z czasem 6,45 sekundy. Chudziak, mimo że powtórzyła swój rezultat z eliminacji (7,11 sekundy), musiała uznać wyższość późniejszej triumfatorki Lotto Pucharu Europy Niemki Franziski Ritter.

Mirosław, po raz kolejny tego wieczoru, nie miała szczęścia w półfinale, w którym popełniła błąd i odpadła od ściany. Została jej walka o brąz. W tzw. „małym finale” pokonała Hiszpankę Carlę Martinez Vidal. Czas Polki to 6,38 sekundy, rywalki - 7,70 sekundy. Zwyciężyła Franziska Ritter (6,84), która pokonała Wołoszkę Beatrice Colli (7,08).

W rywalizacji mężczyzn dobry występ zanotował Marcin Dzieński. Zawodnik ma jeszcze szansę na wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej do Paryża. Z ósmym czasem (5,49 sekundy) Polak awansował do finałowej szesnastki. W 1/8 finału wygrał z Austriakiem Lawrence Bogeschdorferem uzyskując czas 5,37 sekundy. W ćwierćfinale okazał się lepszy od Ukraińca Jarosława Tkacza. Czas Dzieńskiego to 5,38 sekundy. Słabiej naszemu reprezentantowi poszło w półfinale - 6,05 sekundy. W walce o brązowy medal pokonał 15-metrową ściankę w czasie 5,29 sekundy. W „małym finale” pokonał Austriaka Kevina Amona.

W Lotto Pucharze Europy wystartowało 21 zawodniczek i 26 zawodników. Do finałowej szesnastki, obok Aleksandry Mirosław i Marcina Dzieńskiego z Polaków zakwalifikowali się także Patrycja Chudziak i Anna Brożek, które awansowały do ćwierćfinału oraz Maria Szwed, Daria Marciniak, Bartłomiej Podlewski, Mikołaj Wróblewski i Oskar Szałecki.

Końcowa klasyfikacja: kobiety: 1. Franziska Ritter (Niemcy), 2. Beatrice Colli (Włochy), 3. Aleksandra Mirosław (Polska), 4. Carla Martinez Vidal (Hiszpania) * mężczyźni: 1. Gian Luca Zodda (Włochy), 2. Luca Robbiati (Włochy), 3. Marcin Dzieński (Polska), 4. Kevin Amon (Austria).